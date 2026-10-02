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¿Qué efectos tendrá en Bolivia la detención del exfiscal general que ordenó el Gobierno de Paz?

¿Qué efectos tendrá en Bolivia la detención del exfiscal general que ordenó el Gobierno de Paz?

Sputnik Mundo

A raíz de las declaraciones del narcotraficante Sebastián Marset, preso en Estados Unidos, la Policía Boliviana desplegó un operativo en tres departamentos que... 02.10.2026, Sputnik Mundo

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En un inmenso operativo ejecutado en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca, fue detenido el ahora exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, así como 13 funcionarios de la Fiscalía y de la Policía Boliviana, acusados de integrar una organización criminal dedicada a la protección de criminales a cambio de sumas millonarias de dinero. Las aprehensiones se realizaron a partir del testimonio del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, preso en Estados Unidos luego de su detención en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en marzo pasado.El pasado 28 de septiembre, Washington informó que retiró la visa a Mariaca, así como a los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta, entre una lista de 20 personas. Desde la Administración de Donald Trump se acusó que los señalados estaban implicados en actividades ilegales. Menos de 72 horas después, se desarrolló el operativo que hasta el momento tiene 14 detenidos.La acción policial se ejerció entre la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre. Según el Gobierno de Rodrigo Paz, primero fue detenido en la urbe paceña el mayor de la Policía, Rubén Aparicio, mencionado por Marset como el contacto con Eduardo del Castillo, quien fuera ministro de Gobierno durante el mandato de Luis Arce (2020-2025), también candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del año pasado.De acuerdo con la versión de Marset que fue difundida en audios, le pagó al exministro 500.000 dólares para que se le permitiera vivir libremente en el país. En un primer momento se informó que Del Castillo estaba entre los detenidos, pero luego el Gobierno aclaró que todavía lo estaban buscando.Con el testimonio de Aparicio, la noche del 30 de septiembre fueron detenidos Mariaca y el entonces fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, procedentes de un vuelo de la ciudad de Sucre, capital de Bolivia y sede del Órgano Judicial.Horas más tarde, fueron detenidos seis funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz, porque –según las investigaciones– intentaban llevarse documentos incriminatorios del lugar. Finalmente, al domicilio de Mariaca en Sucre ingresó una ambulancia para supuestamente atender a un familiar descompensado. Al dejar la residencia, la Policía inspeccionó el vehículo y encontró 3,5 millones de pesos bolivianos (290.000 dólares en la cotización actual) y 10.000 dólares que habían retirado del domicilio, según los investigadores. En la capital también fue capturado el ahora exfiscal superior Martín Irusta (quien fue abogado del expresidente Evo Morales) cuando también intentaba retirar documentos de la Fiscalía.En el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz, trasladaron a Mariaca y Zeballos en avión a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, donde más tarde se les unió Irusta.El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo a la prensa que podrían ser extraditados a EEUU; además, indicó que aún no habían recibido el pedido oficial para trasladarlos, pero advirtió que no sería extraño requerirlos, por su vinculación con el proceso que allí se le sigue a Marset.Dos novelas"Estamos viviendo dos novelas políticas. Una novela política se llama Marset y la otra novela se llama [Fernando] Cerimedo", dijo en diálogo con Sputnik el analista Marcelo Arequipa en referencia al escándalo con el exasesor argentino de Paz, preso en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.Cerimedo fue acusado de presuntamente haber enviado a asesinar a su entonces pareja, Nadia Beller, quien sobrevivió y lo vinculó a otros delitos por los que ahora también se le investiga, como legitimación de ganancias ilícitas y narcotráfico.Arequipa continuó con su metáfora. "Son dos novelas políticas que, con distintos capítulos, tramas y personajes, han ido apareciendo y en las que sin duda en ambas tiene participación el Gobierno de Paz".El analista advirtió que estos casos no benefician políticamente a nadie, ya que "están llevando a un escenario en el que la gente se está hartando de toda la clase política y de todos". Desde sus redes sociales, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, avaló las acciones del Gobierno de Paz; además, destacó su esfuerzo por combatir el crimen organizado en la región, en el marco de la iniciativa "Escudo de las Américas", impulsada por Trump.El pasado 19 de septiembre, Paz viajó a EEUU para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. A su regreso a Bolivia, se supo que el avión presidencial hizo una escala del 24 al 27 de septiembre en la exclusiva zona de Boca Ratón, estado de Florida. Según el presidente, se trató de una escala técnica, pero igualmente generó un sinfín de rumores y especulaciones entre sus adversarios políticos y medios de comunicación.Consideró que fue desmesurado el operativo si solamente se apoya en los audios de Marset: "Solo con esa prueba no es suficiente. En todo caso, se tendría que haber llamado a declarar o se tendría que haber revisado si existió de verdad comunicación formal entre las personas mencionadas. Porque uno no puede decir alegremente 'me comunico con tal o cual persona' y resulta que es una acusación falsa".Una operación sorpresivaPara el analista Álvaro del Pozo, se trató de "una operación absolutamente sorpresiva. Creo que se han adelantado algunas acciones, pero seguramente la urgencia y las posibilidades de tener un fracaso en la detención de estas autoridades han hecho que se tomen las medidas de esa manera".Mariaca fue designado fiscal general del Estado en 2024 por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta entonces estaba al frente de la Fiscalía cruceña. Según las investigaciones, con este cargo en 2023 detuvo a Marset, para luego liberarlo e informar que se había escabullido antes de concretar el operativo.En el audio atribuido a Marset, se refiere a Mariaca como "mi amigo", que le avisaba por dónde no aparecer para evitar su captura. Según Del Pozo, "estas relaciones del señor Mariaca han dado cuenta de que su trayectoria está más vinculada a un lado oscuro, antes que a una gestión proba de la justicia".Desde sectores políticos de la oposición, se afirmó que el Gobierno actuó presionado por Washington. El analista desestimó esta posibilidad. "Evidentemente han dado una alerta sobre la anulación del visado, pero que es de carácter administrativo. Entiendo que hasta el momento EEUU no ha abierto ningún proceso de carácter jurisdiccional contra estas personas".En este sentido, sostuvo que "el sistema judicial de Bolivia, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, incluso la Policía, a lo largo de nuestra historia han sido penetrados poco o mucho por las organizaciones criminales y por otro tipo de soberanías, más allá de la justicia y el derecho. Me refiero a soberanías como el poder económico, como la influencia política".Según el especialista, "si es el presidente Paz quien puede iniciar esto, bienvenido sea. Si es Juan de los Palotes, también. Pero que hay que hacerlo".

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