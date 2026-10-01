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El fiscal de Bolivia fue retenido por policías en un aeropuerto, denuncia el MP | Video
El fiscal de Bolivia fue retenido por policías en un aeropuerto, denuncia el MP | Video
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Personal de comunicaciones de la Fiscalía General del Estado de Bolivia dijo en una repentina conferencia de prensa transmitida en redes sociales que elementos... 01.10.2026, Sputnik Mundo
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"Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal e informal; a la vez queremos dar a conocer que el fiscal general del Estado [Roger Mariaca] ha sido retenido en el aeropuerto Viru Viru sin tener ningún documento u orden de aprehensión que pueda aclarar por qué se están realizando estos hechos ilegales", dijo una de las empleadas del recinto, mientras se mostraban imágenes de los elementos policiales en el lugar.En la víspera, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que se había retirado la visa al fiscal general boliviano ante los señalamientos de que participó "en actos de corrupción significativa", así como por la supuesta aceptación de sobornos del narcotráfico.
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El fiscal de Bolivia fue retenido por policías en un aeropuerto, denuncia el MP | Video

04:49 GMT 01.10.2026
© Foto : X - @FGE_BoliviaRoger Mariaca, fiscal general de Bolivia
Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2026
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Personal de comunicaciones de la Fiscalía General del Estado de Bolivia dijo en una repentina conferencia de prensa transmitida en redes sociales que elementos de la Policía Boliviana ingresaron a la sede del Ministerio Público "indicando que todos los fiscales se encuentran aprehendidos sin ningún tipo de fundamento".
"Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal e informal; a la vez queremos dar a conocer que el fiscal general del Estado [Roger Mariaca] ha sido retenido en el aeropuerto Viru Viru sin tener ningún documento u orden de aprehensión que pueda aclarar por qué se están realizando estos hechos ilegales", dijo una de las empleadas del recinto, mientras se mostraban imágenes de los elementos policiales en el lugar.
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En la víspera, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que se había retirado la visa al fiscal general boliviano ante los señalamientos de que participó "en actos de corrupción significativa", así como por la supuesta aceptación de sobornos del narcotráfico.
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