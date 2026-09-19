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Cae casi un 20% la aprobación de Keiko Fujimori en Perú a un mes de su asunción
Cae casi un 20% la aprobación de Keiko Fujimori en Perú a un mes de su asunción
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Dos encuestas muestran una reducción en la aprobación de la mandataria peruana, Keiko Fujimori, durante su primer mes de gobierno. Al mismo tiempo, aumenta el... 19.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-19T07:38+0000
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La desaprobación pasó de un 24% en agosto a un 44% en septiembre, indica un sondeo de Datum para América Televisión, realizado entre el 11 y el 15 de septiembre a 1.204 personas con un rango de edad de entre 18 y 70 años a nivel nacional. El margen de error es de 2,8%.Otra medición, elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y difundida por RPP, situó la aprobación de Fujimori en un 37%, frente a un 49% de desaprobación. El estudio fue realizado entre el 4 y el 10 de septiembre a 1.202 ciudadanos.El mismo sondeo encontró que 52% de los consultados considera que el actual Gobierno representa "más de lo mismo", mientras que 33% cree que supone un cambio y 16% no respondió.En cuanto a la preparación de la mandataria sudamericana para ejercer el cargo, un 47% de los encuestados consideró que está poco o nada preparada, 31% la calificó como algo preparada y 18% como muy preparada.Durante el primer mes de su gestión, Fujimori se ha centrado en medidas de prevención frente a las lluvias ligadas al fenómeno meteorológico de El Niño y en una solicitud al Congreso para obtener facultades legislativas.En abril de 2026, en Perú tuvieron lugar las elecciones generales. En la segunda vuelta, celebrada el 7 de junio, Fujimori superó a Roberto Sánchez (por el partido Juntos por el Perú) por una ventaja de menos de 50.000 votos, de un total de casi 18,4 millones de sufragios emitidos. Su victoria marcó el regreso del fujimorismo al poder supremo después de 26 años, en medio de una crisis política de larga duración que convulsionó al país.
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Cae casi un 20% la aprobación de Keiko Fujimori en Perú a un mes de su asunción
Dos encuestas muestran una reducción en la aprobación de la mandataria peruana, Keiko Fujimori, durante su primer mes de gobierno. Al mismo tiempo, aumenta el descontento y persisten las dudas ciudadanas sobre su preparación y la posibilidad de que su gestión represente un cambio real.
La desaprobación pasó de un 24% en agosto a un 44% en septiembre, indica un sondeo de Datum para América Televisión, realizado entre el 11 y el 15 de septiembre a 1.204 personas con un rango de edad de entre 18 y 70 años a nivel nacional. El margen de error es de 2,8%.
Otra medición, elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y difundida por RPP, situó la aprobación de Fujimori en un 37%, frente a un 49% de desaprobación. El estudio fue realizado entre el 4 y el 10 de septiembre a 1.202 ciudadanos.
El mismo sondeo encontró que 52% de los consultados considera que el actual Gobierno representa "más de lo mismo", mientras que 33% cree que supone un cambio y 16% no respondió.
En cuanto a la preparación de la mandataria sudamericana para ejercer el cargo, un 47% de los encuestados consideró que está poco o nada preparada, 31% la calificó como algo preparada y 18% como muy preparada.
Durante el primer mes de su gestión, Fujimori se ha centrado en medidas de prevención frente a las lluvias ligadas al fenómeno meteorológico de El Niño y en una solicitud al Congreso para obtener facultades legislativas.
En abril de 2026, en Perú tuvieron lugar las elecciones generales
. En la segunda vuelta, celebrada el 7 de junio, Fujimori superó a Roberto Sánchez
(por el partido Juntos por el Perú) por una ventaja de menos de 50.000 votos, de un total de casi 18,4 millones de sufragios emitidos. Su victoria marcó el regreso del fujimorismo
al poder supremo después de 26 años, en medio de una crisis política de larga duración que convulsionó al país.
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