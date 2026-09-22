El Niño podría provocar pérdidas millonarias en América Latina y aumentar la pobreza

De acuerdo con el informe del organismo, la mitad de esas pérdidas se concentraría durante el primer año del fenómeno. El impacto sobre los ingresos de los hogares podría elevar la pobreza en hasta 4,8 millones de personas adicionales hacia finales de la década frente a un escenario sin El Niño.Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) apuntan a una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno de 2026-2027.La CEPAL advierte que las consecuencias serían heterogéneas y persistentes, con una combinación de menor crecimiento económico, presiones inflacionarias y mayor vulnerabilidad en sectores como energía, pesca, agricultura e infraestructura.Las altas temperaturas aumentarían la demanda en ciudades como Lima, Sao Paulo y Ciudad de México, mientras una menor disponibilidad de agua podría incrementar el riesgo de cortes y elevar los costos operativos.La vulnerabilidad es mayor debido al peso de la generación hidroeléctrica en varios países de la región: en algunos casos supera el 70% de la matriz eléctrica, mientras más de la mitad de la capacidad instalada tiene más de 30 años de antigüedad.La pesca también enfrentaría fuertes afectaciones, pues durante anteriores episodios de 'Súper El Niño', las capturas regionales disminuyeron 52,7% entre 1972 y 1973 y 26,9% entre 1997 y 1998.En la agricultura, la CEPAL recoge estimaciones de la FAO que señalan probabilidades superiores al 70% de sequías durante los próximos meses en zonas del Corredor Seco Centroamericano, Colombia, Venezuela y países del Caribe como Cuba, República Dominicana y Haití, con posibles consecuencias para las cosechas y la seguridad alimentaria.Ante este escenario, el organismo plantea medidas como incorporar el riesgo climático en las políticas públicas, reforzar infraestructura, crear fondos de reserva, proteger los medios de vida y ampliar la complementariedad de fuentes renovables de energía.
Un episodio extremo de El Niño podría provocar pérdidas acumuladas de al menos un 2% del producto interno bruto regional en tres años y sumar hasta 4,8 millones de personas en situación de pobreza, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
De acuerdo con el informe del organismo, la mitad de esas pérdidas se concentraría durante el primer año del fenómeno. El impacto sobre los ingresos de los hogares podría elevar la pobreza en hasta 4,8 millones de personas adicionales hacia finales de la década frente a un escenario sin El Niño.
Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) apuntan a una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno de 2026-2027.
La CEPAL advierte que las consecuencias serían heterogéneas y persistentes, con una combinación de menor crecimiento económico, presiones inflacionarias y mayor vulnerabilidad en sectores como energía, pesca, agricultura e infraestructura.
Las altas temperaturas aumentarían la demanda en ciudades como Lima, Sao Paulo y Ciudad de México, mientras una menor disponibilidad de agua podría incrementar el riesgo de cortes y elevar los costos operativos.
La vulnerabilidad es mayor debido al peso de la generación hidroeléctrica en varios países de la región: en algunos casossupera el 70% de la matriz eléctrica, mientras más de la mitad de la capacidad instalada tiene más de 30 años de antigüedad.
La pesca también enfrentaría fuertes afectaciones, pues durante anteriores episodios de 'Súper El Niño', las capturas regionales disminuyeron 52,7% entre 1972 y 1973 y 26,9% entre 1997 y 1998.
En la agricultura, la CEPAL recoge estimaciones de la FAO que señalan probabilidades superiores al 70% de sequías durante los próximos meses en zonas del Corredor Seco Centroamericano, Colombia, Venezuela y países del Caribe como Cuba, República Dominicana y Haití, con posibles consecuencias para las cosechas y la seguridad alimentaria.
Ante este escenario, el organismo plantea medidas como incorporar el riesgo climático en las políticas públicas, reforzar infraestructura, crear fondos de reserva, proteger los medios de vida y ampliar la complementariedad de fuentes renovables de energía.
"Las respuestas adoptadas una vez declarada la emergencia son considerablemente más costosas que las medidas preventivas basadas en una adecuada anticipación", señaló el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.
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