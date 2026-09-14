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México destinará casi 530 millones de dólares para fortalecer el sector agrícola ante amenaza de El Niño
México destinará casi 530 millones de dólares para fortalecer el sector agrícola ante amenaza de El Niño
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La cifra, que se detalla en el flamante Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, representa un incremento del 141% en comparación con el monto asignado... 14.09.2026, Sputnik Mundo
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El objetivo es hacer frente a las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, que prevé temperaturas superiores al promedio y sequías prolongadas asociadas al fenómeno meteorológico de El Niño.La estrategia contempla la modernización de la infraestructura en 22 distritos de riego clave a lo largo del país norteamericano, incluyendo regiones prioritarias en estados como Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y Baja California. Entre las acciones programadas destacan el revestimiento y entubado de canales, la rehabilitación de redes de drenaje, el reforzamiento de bordos de protección y la instalación de sistemas de riego por goteo, con el fin de maximizar la eficiencia en la conducción del agua, reducir pérdidas operativas y optimizar el suministro directamente en las parcelas.
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México destinará casi 530 millones de dólares para fortalecer el sector agrícola ante amenaza de El Niño

04:13 GMT 14.09.2026
© Foto : Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de MéxicoVariante del estado de Guerrero, México, de la mazorca de maíz.
Variante del estado de Guerrero, México, de la mazorca de maíz. - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2026
© Foto : Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México
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La cifra, que se detalla en el flamante Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, representa un incremento del 141% en comparación con el monto asignado para el presente año.
El objetivo es hacer frente a las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, que prevé temperaturas superiores al promedio y sequías prolongadas asociadas al fenómeno meteorológico de El Niño.
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De las Islas Marías al Tren Maya: México busca impulsar sus pilares turísticos
5 de septiembre, 01:21 GMT
La estrategia contempla la modernización de la infraestructura en 22 distritos de riego clave a lo largo del país norteamericano, incluyendo regiones prioritarias en estados como Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y Baja California.

Entre las acciones programadas destacan el revestimiento y entubado de canales, la rehabilitación de redes de drenaje, el reforzamiento de bordos de protección y la instalación de sistemas de riego por goteo, con el fin de maximizar la eficiencia en la conducción del agua, reducir pérdidas operativas y optimizar el suministro directamente en las parcelas.
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