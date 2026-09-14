México destinará casi 530 millones de dólares para fortalecer el sector agrícola ante amenaza de El Niño
© Foto : Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de MéxicoVariante del estado de Guerrero, México, de la mazorca de maíz.
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La cifra, que se detalla en el flamante Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, representa un incremento del 141% en comparación con el monto asignado para el presente año.
El objetivo es hacer frente a las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, que prevé temperaturas superiores al promedio y sequías prolongadas asociadas al fenómeno meteorológico de El Niño.
5 de septiembre, 01:21 GMT
La estrategia contempla la modernización de la infraestructura en 22 distritos de riego clave a lo largo del país norteamericano, incluyendo regiones prioritarias en estados como Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y Baja California.
Entre las acciones programadas destacan el revestimiento y entubado de canales, la rehabilitación de redes de drenaje, el reforzamiento de bordos de protección y la instalación de sistemas de riego por goteo, con el fin de maximizar la eficiencia en la conducción del agua, reducir pérdidas operativas y optimizar el suministro directamente en las parcelas.
Entre las acciones programadas destacan el revestimiento y entubado de canales, la rehabilitación de redes de drenaje, el reforzamiento de bordos de protección y la instalación de sistemas de riego por goteo, con el fin de maximizar la eficiencia en la conducción del agua, reducir pérdidas operativas y optimizar el suministro directamente en las parcelas.
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