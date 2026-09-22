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EN VIVO: Lavrov da un discurso en la inauguración del foro sobre noticias falsas en Moscú
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Lavrov da un discurso en la inauguración del foro sobre noticias falsas en Moscú
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El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, participa en el foro internacional 'Diálogo sobre las noticias falsas 4.0', que se celebra en Moscú. La... 22.09.2026, Sputnik Mundo
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Sigue en directo con Sputnik el discurso de Lavrov.La intervención del canciller ruso será "extraordinaria y sorprendente para muchos", reveló en la víspera la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova. La diplomática prometió que el ministro "abordará diversos aspectos de la lucha contra la propaganda rusófoba y antirrusa con ejemplos concretos".Como uno de los temas destacados, el foro abordará un nuevo informe sobre los crímenes de Kiev en Bucha.
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Lavrov da un discurso en la inauguración del foro sobre noticias falsas en Moscú

08:12 GMT 22.09.2026
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Serguéi Lavrov, canciller ruso - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
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El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, participa en el foro internacional 'Diálogo sobre las noticias falsas 4.0', que se celebra en Moscú. La lucha contra la desinformación es el tema central del encuentro, que reúne a más de 2.000 participantes de 80 países para analizar este fenómeno.
Sigue en directo con Sputnik el discurso de Lavrov.
La intervención del canciller ruso será "extraordinaria y sorprendente para muchos", reveló en la víspera la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova. La diplomática prometió que el ministro "abordará diversos aspectos de la lucha contra la propaganda rusófoba y antirrusa con ejemplos concretos".
Como uno de los temas destacados, el foro abordará un nuevo informe sobre los crímenes de Kiev en Bucha.
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