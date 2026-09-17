https://noticiaslatam.lat/20260917/estamos-muy-vulnerables-en-el-sector-energetico-ecuador-se-enfrenta-a-el-nino-y-la-falta-de-luz-de-1175084061.html

"Estamos muy vulnerables en el sector energético": Ecuador se enfrenta a El Niño y la falta de luz de Colombia

"Estamos muy vulnerables en el sector energético": Ecuador se enfrenta a El Niño y la falta de luz de Colombia

Sputnik Mundo

Colombia recientemente restringió la venta de energía a Ecuador, ello bajo el pretexto de resguardar su propia seguridad energética ante la amenaza del... 17.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-17T00:35+0000

2026-09-17T00:35+0000

2026-09-17T08:39+0000

américa latina

ecuador

el niño (fenómeno natural)

💬 opinión y análisis

mercado energético

electricidad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175083866_15:761:2301:2047_1920x0_80_0_0_cf56728ff5a1c921f2634229210fd3e6.jpg

La drástica caída en los envíos de electricidad desde el país vecino expone la fragilidad del parque de generación nacional. Con un estiaje que se proyecta hasta marzo de 2027, el Ministerio de Energía ecuatoriano advierte que el déficit podría escalar hasta los 1.300 megavatios (MW), casi el 30% de la demanda promedio del país, elevando el riesgo de racionamientos, disparando los costos de producción e impactando el empleo.Brecha de generaciónLas redes de transmisión binacionales permiten a Ecuador importar hasta 450 MW de potencia, equivalente al 10% de su demanda promedio.Tanto especialistas del sector privado como representantes coinciden en que la adición de parque térmico local ha sido insuficiente y lenta, dejando al país expuesto a un severo déficit estructural. De igual forma, proyecciones del Cenace indican que la nación sudamericana podría alcanzar un déficit energético acumulado de hasta 330,65 GWh en noviembre de este año, el mes previsto como el más severo de la sequía, lo que representa una potencia faltante puntual de, al menos, 450 MW.En esa misma línea, Gabriel García Vega, tecnólogo y secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las empresas de Energía y Petróleo (ANTEP), resalta la fragilidad del sistema."Estamos, de forma general, muy vulnerables. Lamentablemente, no se han incorporado nuevas centrales de generación en nuestro país. No tenemos nuevos ingresos de energía, nuestras centrales hidroeléctricas sostienen el 78% de la generación total", detalla el experto en una entrevista con este medio.El representante de ANTEP atribuye esta brecha a la falta de inversión estatal directa en infraestructura básica."Nosotros consideramos que el sector energético, el sector eléctrico, es uno de los sectores más fuertes del país y es quien mueve la matriz productiva. Si el Gobierno no invierte de manera directa en este rubro, lo único que está haciendo es deteriorando mucho más el sistema", advierte.La paradoja de El NiñoSi bien el fenómeno meteorológico suele asociarse con un incremento de precipitaciones en la región Costa, sus efectos colaterales pueden paralizar la infraestructura hídrica clave y presionar el consumo. Durante el estiaje, se reducen los caudales de los ríos que alimentan las principales hidroeléctricas del territorio ecuatoriano. Entre ellas, están el Complejo Hidroeléctrico Paute (1.756 MW) y Coca Codo Sinclair (1.500 MW).Por otro lado, Reinoso advierte que el aumento de temperaturas en el litoral incrementará la carga sobre el sistema."El impacto [más grande] vendría de la mano de un Niño más prolongado, porque tendríamos que afrontar una mayor demanda, producto del incremento de temperaturas por un período de tiempo", estima la exfuncionaria.En marzo de este año, durante la última etapa del estiaje, una ola de calor elevó la demanda de electricidad hasta niveles récord de entre 5.200 y 5.300 MW. Ese mes, hubo cortes de luz no programados.Costos térmicos disparados y las secuelasFrente al bache hídrico, el recurso a la generación térmica de emergencia basada en combustibles fósiles representa un golpe financiero directo para el fisco y el sector productivo ecuatorianos."Estamos pasando de un promedio de 0,08 centavos de dólares por kilovatio a 0,50 u 0,80 centavos de dólar por kilovatio generado, ya sea con diésel o con diésel premium", detalla Reinoso sobre la escala de costos de la energía de contingencia.Este encarecimiento y la eventual interrupción del suministro amenazan la estabilidad económica y laboral en la nación sudamericana.Según la consultora, Ecuador corre el riesgo de perder competitividad en términos de la industria nacional, o de que haya ajustes en los costos operativos y afecten al personal. Esto puede achicar la industria, hacerla menos competitiva y provocar mayor desempleo.Para este año, el Gobierno de Ecuador proyectó incorporar 403 MW adicionales de energía al sistema nacional, en un esfuerzo continuo por mitigar la crisis en ese ámbito. Sin embargo, la brecha sigue siendo crítica. Para julio, las termoeléctricas cubrieron el 22% de la demanda de energía eléctrica del país, pero el desafío es en la época seca. Los especialistas refieren que la contención del consumo doméstico representa un paliativo menor ante la magnitud de un déficit que, según las propias proyecciones oficiales, podría situarse entre los 450 MW y los 1.300 MW, en un escenario donde la seguridad energética local no puede seguir dependiendo de los excedentes térmicos de Colombia.

https://noticiaslatam.lat/20260910/mucho-petroleo-poca-retribucion-la-region-que-mas-riqueza-genera-en-ecuador-es-la-que-menos-recibe-1175005660.html

https://noticiaslatam.lat/20260528/un-problema-con-pocas-soluciones-ecuatorianos-sufren-el-alza-constante-del-costo-de-la-gasolina-1173625842.html

https://noticiaslatam.lat/20260804/el-fenomeno-de-el-nino-amenaza-al-empleo-y-los-ingresos-en-america-latina-segun-la-oit-1174537045.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg

ecuador, el niño (fenómeno natural), 💬 opinión y análisis, mercado energético, electricidad