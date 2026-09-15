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Las autoridades del Canal de Panamá auguran nuevas disminuciones de tránsitos ante el fenómeno de El Niño

Las autoridades del Canal de Panamá auguran nuevas disminuciones de tránsitos ante el fenómeno de El Niño

Sputnik Mundo

Un decrecimiento en el número de pasos de buques por el peaje se proyecta debido a las consecuencias de El Niño, explicó la administradora del Canal de Panamá... 15.09.2026, Sputnik Mundo

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En este sentido, se prevén 621 tránsitos menos en comparación con el presupuesto vigente, detalló. "Tenemos un promedio de 29,5 tránsitos [diarios] en el año, con alto calado, y tenemos [presupuestadas para el año fiscal 2027] 457 millones de toneladas [de carga], unas 5 millones de toneladas menos de lo que se presupuestó [para el año fiscal vigente 2026]", sostuvo.En cuanto a la propuesta presupuestaria para el próximo año fiscal, que abarca de octubre de 2026 a septiembre de 2027, se estima alcanzar unos ingresos de 5.555 millones de dólares, lo que supone un aumento del 6,6% frente a los 5.207,2 millones de dólares previstos para el ejercicio en curso, a pesar de la posible reducción en el número de tránsitos, según las autoridades.Cabe destacar que hoy entró en vigor la segunda fase de las restricciones al tránsito por el Canal de Panamá, adoptadas ante los efectos del fenómeno de El Niño. Para conocer todos los detalles, consulta esta infografía de Sputnik.

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