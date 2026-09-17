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"Hay una crisis de cultura cívica": así llega Perú a las elecciones regionales y municipales de este año

"Hay una crisis de cultura cívica": así llega Perú a las elecciones regionales y municipales de este año

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Una reciente encuesta revela que solo el 16% de los peruanos está muy interesado en los comicios municipales y regionales. Los jóvenes siguen con mayor... 17.09.2026, Sputnik Mundo

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La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que los peruanos de 18 a 29 años declaran más interés en el proceso electoral que los adultos mayores de 50, pero son también los que más optan por la abstención. A nivel general, el interés en la jornada electoral del 4 de octubre es bajo: solo 16% de los peruanos declaró estar "muy interesado", mientras un 33% dice tener "poco interés", y otro 20% admite no tener ninguno. No obstante, entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 51% dice tener "mucho" o "algo" de interés, frente al 40% entre los adultos de 50 años a más."Estamos bajo un gran peligro democrático", afirma a Sputnik Víctor, de 24 años, quien sigue de cerca las elecciones y, aun así, no tiene decidido su voto.Guadalupe, de 20, también se informa, pero no confía: "Los políticos, cuando llegan al poder, no cumplen sus promesas". El especialista explica que los candidatos son resultado de un proyecto inestable, debido a que, en la nación sudamericana, según su punto de vista, no hay un sistema de organización política. "Los partidos son carcasas, son envolturas de un régimen de vientre de alquiler, donde se negocian las candidaturas, que no son producto de una línea de carrera partidaria, son producto de una feria electoral donde hay oferta y demanda de candidatos", reflexiona. Una crisis que no termina El diagnóstico de Benavente coincide con lo que muestran las mediciones oficiales sobre percepción ciudadana. El Congreso de la República registra apenas 3,5% de confianza ciudadana. Los partidos políticos están todavía peor valorados: solo 2,5% de confianza contra 94,6% de desconfianza. La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene 14,7% de confianza y el Jurado Nacional de Elecciones, 11,4%. Alejandro Mejía, profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala a Sputnik que este sentimiento es un proceso de desconexión sostenido por años. No obstante, ese descontento convive con un compromiso con la idea democrática. El 70,7% de los peruanos sostiene que un gobierno democrático es siempre preferible a uno autoritario, aunque un 23,3% adicional se muestra indiferente entre ambas opciones o directamente prefiere, en ciertas circunstancias, un gobierno autoritario. Las consecuencias de la desconfianzaSin embargo, ese mayor interés en los jóvenes no se traduce en una decisión electoral. Entre los electores de 18 a 29 años, el 43,8% no precisa su intención de voto para la alcaldía de Lima. Un estudio del IEP, titulado Un combo peligroso y publicado en julio de este año, reveló que desde 2016 —en el período de mayor inestabilidad política del país sudamericano— el interés por la política entre los jóvenes de 18 a 24 años aumentó cerca de diez puntos porcentuales. Según sus estimaciones, los jóvenes presentan una probabilidad de alrededor de 17% de respaldar un gobierno autoritario en determinadas circunstancias, la más alta entre los grupos de edad analizados. Además, este apoyo es mayor entre los hombres que entre las mujeres, un patrón que los autores vinculan con tendencias similares a otros países de la región, asociadas al auge de nuevas derechas juveniles. Un telón de fondo Parte de esa desconfianza tiene una explicación reciente: se cierra una década de inestabilidad en la que Perú tuvo ocho jefes de Estado, la mayoría de ellos salidos del cargo antes de completar su mandato por vacancia, renuncia o destitución parlamentaria. Benavente subraya que lo más grave de la situación política es que quienes triunfan en las elecciones no suelen ser proyectos institucionales "por el sistema que tenemos de partidos tan inestables, nada sólidos". "Las candidaturas representan intereses personales, comerciales, mercantilistas. Si no, mirando para atrás, vemos que las investigaciones fiscales, procesos judiciales contra alcaldes municipales, provinciales y gobernadores regionales en Perú han sido muy numerosos en los últimos años", remarca.

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