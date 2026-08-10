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Keiko Fujimori arranca su mandato en Perú con 60% de aprobación, según encuesta

Keiko Fujimori arranca su mandato en Perú con 60% de aprobación, según encuesta

Sputnik Mundo

La presidenta peruana, quien inició su gobierno a finales de julio, tiene un nivel de aceptación positivo por parte de la población, de acuerdo con un análisis... 10.08.2026, Sputnik Mundo

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Según el sondeo, la política cuenta con 60% de aprobación, nivel similar al presentado por sus antecesores al empezar sus administraciones.Asimismo, la encuesta muestra que la mayor opinión positiva hacia Fujimori proviene de las personas entre 18 y 24 años, con un 71% de apoyo.

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