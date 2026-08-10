Keiko Fujimori arranca su mandato en Perú con 60% de aprobación, según encuesta
© AP Photo / Martin MejiaLa presidenta Keiko Fujimori se dirige al palacio presidencial tras su investidura, en Lima, Perú.
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La presidenta peruana, quien inició su gobierno a finales de julio, tiene un nivel de aceptación positivo por parte de la población, de acuerdo con un análisis de Datum Internacional para el diario local 'El Comercio'.
Según el sondeo, la política cuenta con 60% de aprobación, nivel similar al presentado por sus antecesores al empezar sus administraciones.
"De acuerdo con el estudio —efectuado a escala nacional del 5 al 7 de agosto—, un 24% desaprueba la gestión de la nueva presidenta, aunque el respaldo supera a la desaprobación de manera transversal en todas las regiones. Incluso en el sur, donde Fujimori obtuvo su menor apoyo electoral en las elecciones, registra 44% de aprobación frente a 39% de desaprobación", puntualizó el medio.
Asimismo, la encuesta muestra que la mayor opinión positiva hacia Fujimori proviene de las personas entre 18 y 24 años, con un 71% de apoyo.
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