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Keiko Fujimori arranca su mandato en Perú con 60% de aprobación, según encuesta
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La presidenta peruana, quien inició su gobierno a finales de julio, tiene un nivel de aceptación positivo por parte de la población, de acuerdo con un análisis... 10.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-10T00:45+0000
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Según el sondeo, la política cuenta con 60% de aprobación, nivel similar al presentado por sus antecesores al empezar sus administraciones.Asimismo, la encuesta muestra que la mayor opinión positiva hacia Fujimori proviene de las personas entre 18 y 24 años, con un 71% de apoyo.
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Keiko Fujimori arranca su mandato en Perú con 60% de aprobación, según encuesta

00:45 GMT 10.08.2026
© AP Photo / Martin MejiaLa presidenta Keiko Fujimori se dirige al palacio presidencial tras su investidura, en Lima, Perú.
La presidenta Keiko Fujimori se dirige al palacio presidencial tras su investidura, en Lima, Perú. - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2026
© AP Photo / Martin Mejia
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La presidenta peruana, quien inició su gobierno a finales de julio, tiene un nivel de aceptación positivo por parte de la población, de acuerdo con un análisis de Datum Internacional para el diario local 'El Comercio'.
Según el sondeo, la política cuenta con 60% de aprobación, nivel similar al presentado por sus antecesores al empezar sus administraciones.

"De acuerdo con el estudio —efectuado a escala nacional del 5 al 7 de agosto—, un 24% desaprueba la gestión de la nueva presidenta, aunque el respaldo supera a la desaprobación de manera transversal en todas las regiones. Incluso en el sur, donde Fujimori obtuvo su menor apoyo electoral en las elecciones, registra 44% de aprobación frente a 39% de desaprobación", puntualizó el medio.

Asimismo, la encuesta muestra que la mayor opinión positiva hacia Fujimori proviene de las personas entre 18 y 24 años, con un 71% de apoyo.
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