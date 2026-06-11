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Perú llega a una segunda vuelta presidencial luego de 10 años de inestabilidad en que han pasado 8 presidentes. Es por ello que, el resultado de las... 11.06.2026, Sputnik Mundo

¿Cambio o continuidad? Decisión histórica en Perú

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Darío Orellana Desde Rusia Alberto García Desde Rusia

Perú llega a una segunda vuelta presidencial luego de 10 años de inestabilidad en que han pasado 8 presidentes. Es por ello que, el resultado de las elecciones, más allá de definir a quien ocupará la Presidencia, decidirá quién será el ciudadano que intente mantenerse en el puesto al menos un par de años y recobrar la gobernabilidad del país.