https://noticiaslatam.lat/20260614/hay-un-deterioro-democratico-en-peru-pese-a-elecciones-indica-experto-1173886042.html
"Hay un deterioro democrático en Perú" pese a elecciones, indica experto
"Hay un deterioro democrático en Perú" pese a elecciones, indica experto
Sputnik Mundo
La segunda vuelta electoral en Perú aún no arroja un resultado claro sobre quién será la próxima persona que encabece el Poder Ejecutivo, lo cual suma un... 14.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-14T14:11+0000
2026-06-14T14:11+0000
2026-06-14T14:11+0000
américa latina
política
keiko fujimori
roberto sánchez
perú
fuerza popular
elecciones
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0d/1173885881_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a0fa76929f32a3a0dcf1247785c16847.jpg
"Las reglas de deterioro democrático han perdido la idea del subterfugio. Es decir, se han hecho a cara descubierta", puntualizó el también abogado, quien abordó las problemáticas existentes desde el mandato de la expresidenta Dina Boluarte.Para ese mismo medio, el especialista Juan Carlos Ubilluz comentó que existe una fuerte disyuntiva entre la población, esto debido al pasado político de su país.Mientras esto ocurre, la computarización de las actas electorales sigue en pie. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aún no se llega al 100% del recuento.Hasta este momento, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, mantiene la delantera en los resultados. Sin embargo, la diferencia con el abanderado de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, es de menos de 1%.El 7 de junio, en Perú se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El recuento de votos sigue en curso.
https://noticiaslatam.lat/20260613/con-impugnaciones-y-protestas-crece-la-tension-para-conocer-al-nuevo-presidente-en-peru-1173868382.html
perú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0d/1173885881_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_3cf26f27263e6dd8f7536307142603f2.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, keiko fujimori, roberto sánchez, perú, fuerza popular, elecciones, sociedad
política, keiko fujimori, roberto sánchez, perú, fuerza popular, elecciones, sociedad
"Hay un deterioro democrático en Perú" pese a elecciones, indica experto
La segunda vuelta electoral en Perú aún no arroja un resultado claro sobre quién será la próxima persona que encabece el Poder Ejecutivo, lo cual suma un problema más a la situación política local, señaló un especialista ante el medio local 'RPP'.
"Esta es una crisis que, en su etapa más compleja, aparece en el 2016. Estamos en 2026, tenemos 10 años de esta crisis. Probablemente tengamos otros 10 o 12 años más [de esta situación]", destacó el analista Juan de la Puente.
"Las reglas de deterioro democrático han perdido la idea del subterfugio. Es decir, se han hecho a cara descubierta", puntualizó el también abogado, quien abordó las problemáticas existentes desde el mandato de la expresidenta Dina Boluarte.
Para ese mismo medio, el especialista Juan Carlos Ubilluz comentó que existe una fuerte disyuntiva entre la población, esto debido al pasado político de su país.
Mientras esto ocurre, la computarización de las actas electorales sigue en pie. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aún no se llega al 100% del recuento.
Hasta este momento, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, mantiene la delantera en los resultados. Sin embargo, la diferencia con el abanderado de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, es de menos de 1%.
El 7 de junio, en Perú se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
. El recuento de votos sigue en curso.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.