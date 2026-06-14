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"Hay un deterioro democrático en Perú" pese a elecciones, indica experto

"Hay un deterioro democrático en Perú" pese a elecciones, indica experto

Sputnik Mundo

La segunda vuelta electoral en Perú aún no arroja un resultado claro sobre quién será la próxima persona que encabece el Poder Ejecutivo, lo cual suma un... 14.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-14T14:11+0000

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"Las reglas de deterioro democrático han perdido la idea del subterfugio. Es decir, se han hecho a cara descubierta", puntualizó el también abogado, quien abordó las problemáticas existentes desde el mandato de la expresidenta Dina Boluarte.Para ese mismo medio, el especialista Juan Carlos Ubilluz comentó que existe una fuerte disyuntiva entre la población, esto debido al pasado político de su país.Mientras esto ocurre, la computarización de las actas electorales sigue en pie. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aún no se llega al 100% del recuento.Hasta este momento, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, mantiene la delantera en los resultados. Sin embargo, la diferencia con el abanderado de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, es de menos de 1%.El 7 de junio, en Perú se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El recuento de votos sigue en curso.

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