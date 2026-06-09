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Elecciones en Perú evidencian que el país "está históricamente dividido por mitades", dice experto

Elecciones en Perú evidencian que el país "está históricamente dividido por mitades", dice experto

Sputnik Mundo

El conteo de votos en Perú podría extenderse hasta 30 días, especialmente si hay actas impugnadas, adelantaron las autoridades electorales. Expertos... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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A pesar de que el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supera el 90% desde la mañana siguiente a las elecciones, los peruanos podrían tener que esperar un mes para conocer a su próximo presidente, tal como sucedió tras los comicios de 2021."Hemos estimado un plazo máximo de 30 días para poder emitir los resultados finales", explicó públicamente Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el organismo encargado de oficializar el ganador de las elecciones.Burneo explicó al medio oficial El Peruano que la demora en proclamar los resultados obedece a que el proceso electoral "es muy garantista y establece una serie de etapas que deben ser cumplidas para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa". En ese sentido, remarcó que el organismo hará "la administración de justicia electoral" y adoptará "decisiones independientes y oportunas".En conversación con Sputnik, el analista político peruano José Carlos Requena consideró que, si bien el conteo rápido oficial podrá avanzar hasta aproximadamente el 98% de las actas hacia el final de la semana posterior a las elecciones, todavía quedará un porcentaje que requerirá mayor plazo para su análisis.Así, podrían presentarse escenarios similares a los de 2016 y 2021, cuando la diferencia entre los ganadores —Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Pedro Castillo (2021-2022)— y Keiko Fujimori fue apenas superior a los 40.000 votos. Mientras en 2016 la proclamación de los resultados demandó 23 días, en 2021 fue más disputada y llevó casi dos meses, por lo que Castillo fue oficializado recién el 19 de julio.Para Requena, estas elecciones tienen algo a favor: ambos candidatos han desplegado en todo el país un número importante de "personeros", los encargados de controlar el conteo en cada local de votación e intentar impugnar cualquier posible irregularidad. Eso, para el analista, constituye "una garantía adicional con la que no se contaba en 2021".Un país divididoGane quien gane, los resultados electorales arrojan un escenario partido en mitades casi idénticas. Requena aclaró que este tipo de fenómenos suelen suceder a partir de las segundas vueltas, donde "se maquillan los endoses" al atraer los candidatos participantes los votos de las fuerzas políticas que quedaron por el camino.De todos modos, reconoció que la elección de este año consolida un clivaje que atraviesa a la política peruana desde comienzos del siglo XXI: la diferencia entre el voto de los habitantes de la capital, Lima, con el voto de los habitantes de las regiones.Esta dimensión podría ser clave en la gobernabilidad del próximo presidente, si es que "la clase política asentada en la capital no toma nota del mensaje que dan las urnas", en relación a las demandas de las regiones del país, y buscan reducir las distancias en la calidad de vida entre algunos barrios limeños "con estándares de vida del primer mundo" y el resto del país. "Hay una brecha de infraestructura y de acceso a servicios, por ejemplo, que es muy relevante y hace que estas distancias sean una herida abierta", añadió el especialista.Fujimorismo a las urnasTambién consultado por este medio, Daniel Parodi, analista político y doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valladolid, remarcó que Perú "está históricamente dividido por mitades", al punto que puede ser definido como "un país que no ha logrado constituirse en nación".Del otro lado, apuntó el historiador, Fujimori reúne el voto costeño, es decir, "el de un Perú más integrado con los mercados internacionales, agroexportador y de la capital, más occidental".A eso se suma, subrayó Requena, otra dimensión clave que divide a los peruanos desde las últimas décadas: la del fujimorismo y el antifujimorismo. El analista político consideró que el rechazo a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ha sido clave para hacer crecer la figura de Sánchez, que había pasado a segunda vuelta con el 12% de los votos y hoy acaricia el 50% del electorado.El voto antifujimorista puede, a su vez, explicar mayormente el apoyo a Sánchez que la identificación con la izquierda. "Creo que muchos antifujimoristas no son necesariamente de izquierda, pero ha pesado más el ánimo de contener a Keiko Fujimori", explicó.De hecho, Parodi considera que en la postura futura de Fujimori está la clave para que Perú supere la crisis política que arrastra desde hace una década, especialmente por el papel de la bancada de Fuerza Popular en la promoción de vacancias presidenciales.

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