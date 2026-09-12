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"Mayor estabilidad": Milei celebra la caída de la inflación a su menor nivel en más de un año

"Mayor estabilidad": Milei celebra la caída de la inflación a su menor nivel en más de un año

Sputnik Mundo

Argentina registró en agosto una inflación mensual de 1,7%, la más baja en 14 meses, y suscitó la euforia del Gobierno. Sin embargo, los ingresos siguen por... 12.09.2026, Sputnik Mundo

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El país sudamericano registró en agosto la inflación más baja en 14 meses. El 1,7% informado, fue motivo de euforia del presidente Javier Milei y su gabinete. El jefe de Estado celebró el dato en redes con un mensaje eufórico a su ministro de Economía, Luis Caputo, en momentos en que busca capitalizarlo como activo político de cara a su reelección en 2027.El dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mejoró la marca de julio, cuando el índice había sido de 2,1%, y quedó dentro del rango que esperaba el mercado local. Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en 33,5% y la acumulada en los primeros ocho meses del año llegó a 21,3%, una noticia favorable a la Casa Rosada, si bien representa más del doble de la meta anual de 10,1% que el propio Gobierno había fijado en el Presupuesto 2026.Más allá del dato concreto, el principal mérito del Gobierno desde la asunción, la percepción social sigue enfocada en la preocupación por la caída del consumo y el poder adquisitivo. El reclamo de Laura tiene correlato en los números: los salarios formales acumulan una recuperación desigual frente a la inflación desde 2023, y los acuerdos sindicales siguen firmándose por debajo o apenas en línea con el índice de precios mensual, según datos oficiales de negociaciones colectivas relevados por la Secretaría de Trabajo.Horacio, docente universitario, coincidió. Consultado por Sputnik, apuntó directamente contra la composición del índice. "Una cosa es la inflación que te dicen, pero la realidad es otra, porque los rubros que más suben son los de uso diario, como los servicios y el transporte". Aun así, reconoció una mejora de fondo: "hay mucha mayor estabilidad, sí, pero nada más".Precisamente, la observación del entrevistado halla su correlato en los números oficiales. Dentro de la inflación de agosto, las divisiones de mayor incidencia fueron "Vivienda, agua, electricidad y gas", junto con transporte, mientras que rubros como indumentaria y turismo mostraron bajas que ayudaron a contener el promedio general.Durante la recorrida por Buenos Aires, esta agencia habló con Eduardo, encargado del edificio, quien resumió la brecha entre precios y salarios con una imagen sencilla. "En Argentina, los precios siempre van por ascensor, y los salarios por escalera. El costo del ajuste no lo está pagando la política, sino el pueblo", advirtió.Jorge, dueño de una carnicería, ofreció la mirada más crítica desde el lado de la oferta. "Es cierto que hay mucha menos inflación, pero hay cada vez menos consumo. Los precios están todos clavados: aumentas un precio y no se vende nada", dijo a este medio desde el mostrador de su local.El comerciante calculó una baja de ventas de "mínimo un 30%" en el último año y describió el cambio en los hábitos de consumo de sus clientes: "antes quizás se comían 10 kilos de asado para cinco personas, ahora compran un corte mucho más barato", ejemplificó.Más allá del dato puntual, el contraste con la región profundiza el desafío pendiente: mientras Argentina acumula una inflación interanual de 33,5%, sus vecinos operan con cifras de un solo dígito en el mismo período. Bolivia registra 5%, Uruguay 4,5%, Brasil 4,4%, Chile 4,1% y Paraguay 1,5%.La apuesta más fuerte del EjecutivoEl experto remarcó, además, que "los precios de las canastas de alimentos y total, que es lo que mira el índice de pobreza, crecieron 2,6%", muy por encima del nivel general. "No es que todo esté acompasadamente bajando, sino que ciertos consumos, un perfil de bienes que afecta a la población con menores ingresos, siguen presionados", sostuvo el consultor.Consultado por Sputnik, el economista Miguel Ponce explicó que la desaceleración se apoya en pilares sensibles. "Esto se alcanza esencialmente por la caída en el consumo y, por el otro, por cierto control sobre el dólar para evitar cualquier tipo de devaluación", remarcó.El costo del trofeo más preciadoGraña vinculó el dato de precios con el deterioro productivo conocido apenas dos días antes. "El último dato que tenemos es que la industria cayó 5% respecto al mes anterior, en julio, y la construcción también, en un nivel muy parecido", explicó.El experto agregó que ambos sectores "ya no están estancados, sino que entran en una franca recesión: eso muestra la parálisis de la economía, que es la que lleva a que no haya margen para remarcar precios al alza".Además, el investigador detalló la evolución de los ingresos desde el inicio de la actual gestión. "Tenemos ingresos que están por debajo de noviembre del 23: el salario privado registrado está unos puntos abajo, el salario público está 20% abajo, y las jubilaciones mínimas, 10% abajo de noviembre de 2023".A ese cuadro, Graña sumó el impacto sobre el empleo y el crédito de los hogares. "Tenemos 300.000 puestos de calidad menos en el mercado de trabajo argentino" y "casi 6.000.000 de personas en situación de mora con sus deudas bancarias y no bancarias", expresó.Sobre el horizonte inmediato, Ponce estimó que "si se mantiene esta tendencia, en octubre estaremos entrando poder hablar de recesión científicamente demostrada: vamos a tener dos trimestres seguidos de caída. Ya tenemos uno y estamos en la mitad del siguiente".

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