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Inflación en América Latina: Venezuela y Argentina encabezan el ranking

Inflación en América Latina: Venezuela y Argentina encabezan el ranking

Sputnik Mundo

Durante el mes de julio, Venezuela y Argentina fueron las naciones latinoamericanas que mayor nivel de inflación registraron, mientras que Bolivia y Paraguay... 15.08.2026, Sputnik Mundo

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Mientras que en Venezuela la inflación alcanzó el 19,9% durante el séptimo mes del año, en Argentina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó un alza de 2,1%. Esto las coloca como las naciones latinoamericanas líderes en el ranking de dicho indicador. En el caso de Brasil, tuvo una variación mensual del 0,07%, cifra similar a la de Uruguay, mientras que en Chile subió 0,1%.Perú registró una inflación mensual del 0,29% en julio; Colombia, por su parte, tuvo una variación mensual del 0,17%, mientras que Ecuador aún no presenta el dato correspondiente a julio. Paraguay y Bolivia, el otro lado de la moneda De acuerdo con los más recientes reportes, tan solo Paraguay y Bolivia presentaron una caída de los precios durante el mes de julio. En el caso paraguayo, el índice de precios mostró una variación mensual negativa del 0,1%, mientras que Bolivia tuvo una deflación de 2,79% durante el séptimo mes del año. Según medios, la deflación en este último caso se produjo principalmente por la normalización del abastecimiento de bienes tras los bloqueos registrados durante mayo y junio.

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