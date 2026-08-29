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Apenas el 14% de los jóvenes en Argentina tiene un empleo formal, según informe
Apenas el 14% de los jóvenes en Argentina tiene un empleo formal, según informe
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Cerca de siete de cada 10 jóvenes en Argentina están desocupados, inactivos o inmersos en la informalidad, dividiéndose entre empleos regulares precarios... 29.08.2026, Sputnik Mundo
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El estudio da cuenta así de una crítica situación del mercado laboral para la juventud del país sudamericano, que en los últimos años ha sufrido de una alta inflación y escasez de reservas, entre otros problemas. Además, enfatiza que la posición socioeconómica del hogar de origen resulta determinante en las oportunidades de desarrollo entre los jóvenes, profundizando la brecha de desigualdad. En los sectores de ingresos medio-altos, el acceso a un empleo regular alcanza al 38,9% y solo un 8,3% no estudia ni trabaja; en contraste, entre los jóvenes provenientes de los estratos más vulnerables, el empleo regular se desploma al 19,7%, el trabajo informal o desempleo reciente se eleva al 30,6% y la proporción de quienes sufren la doble exclusión educativa y laboral trepa hasta el 34,2%.
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Apenas el 14% de los jóvenes en Argentina tiene un empleo formal, según informe

22:58 GMT 29.08.2026
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Cerca de siete de cada 10 jóvenes en Argentina están desocupados, inactivos o inmersos en la informalidad, dividiéndose entre empleos regulares precarios (16%), ocupaciones eventuales (22,5%) y desempleo de larga duración (10,7%); la inactividad alcanza al 36,6%, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (UCA).
El estudio da cuenta así de una crítica situación del mercado laboral para la juventud del país sudamericano, que en los últimos años ha sufrido de una alta inflación y escasez de reservas, entre otros problemas.
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Además, enfatiza que la posición socioeconómica del hogar de origen resulta determinante en las oportunidades de desarrollo entre los jóvenes, profundizando la brecha de desigualdad.

En los sectores de ingresos medio-altos, el acceso a un empleo regular alcanza al 38,9% y solo un 8,3% no estudia ni trabaja; en contraste, entre los jóvenes provenientes de los estratos más vulnerables, el empleo regular se desploma al 19,7%, el trabajo informal o desempleo reciente se eleva al 30,6% y la proporción de quienes sufren la doble exclusión educativa y laboral trepa hasta el 34,2%.
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