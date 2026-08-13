https://noticiaslatam.lat/20260813/el-mercado-energetico-de-argentina-esta-concentrandose-en-menos-manos-dice-analista-1174650759.html

El mercado energético de Argentina "está concentrándose en menos manos", dice analista

El mercado energético de Argentina "está concentrándose en menos manos", dice analista

Sputnik Mundo

La petrolera estatal YPF vendió su participación en la distribuidora de gas más importante del país, cediéndola al mismo grupo empresario que ya controla una... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T02:45+0000

2026-08-13T02:45+0000

2026-08-13T02:45+0000

américa latina

medioambiente

juan jesús sánchez manzano

javier milei

carlos menem

argentina

buenos aires

ypf

vaca muerta

shell

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/11/1164516672_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6d613834b350ee310b9e4742b159deb0.jpg

Un mismo grupo empresarial pasará a controlar las dos mayores distribuidoras de servicios públicos de gas y electricidad en Argentina, luego de que la petrolera YPF vendió su participación mayoritaria en la principal distribuidora de gas. La operación se da en paralelo a una fuerte suba de tarifas, impulsada por el Gobierno de Javier Milei para ajustar el gasto público en subsidios.El directorio de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), la principal firma de mayoría estatal del país, aprobó la venta del 70% de Metrogas y el 5% de Metroenergía a Edenor por 780 millones de dólares.La compañía es la mayor distribuidora eléctrica del país con 3,4 millones de clientes en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires; está controlada por el consorcio Edelcos, integrado por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Manzano ya poseía el 9,23% de Metrogas antes de esta operación, a través de su vehículo de inversión Integra Capital.Metrogas es la mayor distribuidora de gas natural de Argentina, con alrededor de 2,4 millones de usuarios en la capital y 11 municipios del sur y sudoeste del conurbano bonaerense, y concentra cerca del 28% del mercado nacional. Tras la venta, el resto de su capital queda repartido entre el organismo previsional estatal y el mercado bursátil de Buenos Aires.La operación coincide con la reducción de subsidios energéticos dispuesta por el Gobierno desde su asunción, que llevó las tarifas de electricidad y gas a subir más del 600% desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023, muy por encima del 320% de inflación acumulada desde entonces. Una revisión quinquenal de tarifas fija además la fórmula de ajuste aplicable en los próximos años para continuar reduciendo el gasto público en subsidios.YPF, que mantuvo una participación irregular en el negocio de distribución desde 2012 pese a la prohibición legal de integración vertical entre producción y distribución de gas, destinará lo obtenido con la venta a profundizar sus inversiones en el yacimiento patagónico de Vaca Muerta, según explicó la propia petrolera estatal argentina en un comunicado oficial.El cierre definitivo de la operación quedó condicionado a la obtención de autorizaciones, entre ellas la del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que deberá evaluar la concentración de mercado resultante antes de habilitar la transferencia final y completa del paquete accionario de la firma de gas natural a favor de Edenor.Una decisión técnica con peso político"La necesidad de Metrogas sale del propio marco normativo del gas: Metrogas era su propio cliente, entonces estaba integrando verticalmente la industria, y esa era una de las condiciones para que la vendiera", dijo a Sputnik Paulo Farina, exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación.El experto explicó que la operación encaja con el plan de negocio de la petrolera: "Está en línea con el plan de YPF de concentrar todo en el petróleo, y para el Gobierno no tiene ningún sentido tener Metrogas en su cartera".Consultado por Sputnik, Pablo González, expresidente de YPF (2021-2023), coincidió en que "esto forma parte de la estrategia de YPF de enfocarse casi exclusivamente en las inversiones en Vaca Muerta. Están vendiendo activos estratégicos que incluso dan ganancia, lo cual llama la atención. Es un formidable paso de activos a manos privadas, con una concentración acelerada", apuntó.Empoderamiento empresarialGonzález fue categórico en su crítica a la venta de la participación en la compañía: "No se entiende la lógica de desprenderse de empresas o de activos que dan ganancia", sostuvo. El exdirectivo advirtió, además, sobre el impacto de esta decisión: "Hay un paso de activos hacia actores privados que ya hoy están bastante concentrados. Este grupo está tomando las riendas de muchas empresas estratégicas para el país", afirmó.A su turno, Farina remarcó que "hoy el grupo al que está ligado Edenor es un jugador cada vez más poderoso en la industria, que empieza a tener una pata en distintos rubros del mercado energético. Con Manzano como empresario líder, es una expansión innegable que llama la atención de cualquier analista".

https://noticiaslatam.lat/20260812/se-monopolizan-los-servicios-electricos-de-agua-y-gas-en-argentina-1174646554.html

https://noticiaslatam.lat/20260807/hace-20-anos-que-no-se-invierte-en-argentina-1174583334.html

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

medioambiente, juan jesús sánchez manzano, javier milei, carlos menem, argentina, buenos aires, ypf, vaca muerta, shell, 💬 opinión y análisis