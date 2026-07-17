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¿Por qué el proyecto argentino Vaca Muerta llegó hasta China?

¿Por qué el proyecto argentino Vaca Muerta llegó hasta China?

Sputnik Mundo

La diversificación de mercados, el contexto geopolítico y la ampliación de la infraestructura de transporte consolidan al yacimiento argentino como un actor... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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El petróleo de Vaca Muerta está consolidando su presencia en Asia y desplazando a Estados Unidos como uno de sus principales destinos de exportación, impulsado por una mayor capacidad productiva de Argentina, la búsqueda de seguridad energética por parte de los países asiáticos y los cambios en el mercado internacional de hidrocarburos.De acuerdo con datos de la consultora Rystad Energy, durante la primera mitad de 2026 la región Asia-Pacífico concentró más de la mitad de los embarques mensuales del crudo Medanito, cuando un año antes representaba un mercado prácticamente marginal. Además, el número de puertos de destino aumentó de siete a diez por mes y los cargamentos crecieron de 13 a 17 mensuales.Entre los factores que explican este cambio destacan el conflicto entre Estados Unidos e Irán, las afectaciones temporales al estrecho de Ormuz, la modernización de la infraestructura portuaria argentina y el cierre de refinerías estadounidenses que procesaban este tipo de petróleo liviano.China se consolidó como uno de los principales compradores del crudo de Vaca Muerta para abastecer sus refinerías y la industria petroquímica. A este mercado se sumaron India, Tailandia, Vietnam, Singapur y Malasia, países que hasta hace poco tenían una participación limitada en las importaciones de petróleo argentino.El incremento de las exportaciones energéticas permitió que Argentina alcanzara un superávit energético cercano a 6.987 millones de dólares durante el primer semestre del año, un crecimiento de 87% respecto a 2025 y el mayor registrado para ese período, según cifras de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 52% interanual, al pasar de 5.345 millones a 8.118 millones de dólares, representando ya más del 15% de las ventas externas del país. El informe destaca que casi cuatro quintas partes de este crecimiento obedecen al aumento en los volúmenes exportados y no al incremento de los precios internacionales.Otro factor clave es el desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará Neuquén con Punta Colorada, en Río Negro (ambas localidades en el sur). El proyecto iniciará operaciones hacia finales de este año con una capacidad adicional de 190.000 barriles diarios y, posteriormente, podrá transportar entre 550.000 y 700.000 barriles por día, apoyado por la modernización de la infraestructura en Puerto Rosales.De acuerdo con el diario Clarín, Ernesto Díaz, vicepresidente de Rystad Energy para América Latina, afirmó que la seguridad energética se ha convertido en un elemento central para los compradores internacionales. En este contexto, Vaca Muerta dejó de ser únicamente un proyecto de crecimiento productivo para posicionarse como un activo estratégico dentro del comercio mundial de energía, siempre que Argentina mantenga inversiones en infraestructura, estabilidad regulatoria y confianza comercial.

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