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Principales petroleras del mundo se comprometen a no operar en Malvinas sin permiso de Argentina
Principales petroleras del mundo se comprometen a no operar en Malvinas sin permiso de Argentina
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La mayor empresa de servicios petroleros a nivel mundial, SLB, anunció que no participará en ninguna actividad en las islas Malvinas sin autorización del... 06.09.2026, Sputnik Mundo
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El compromiso con la soberanía argentina en la región fue reafirmado también por parte de otras dos empresas de peso en el sector, Halliburton y Baker Hughes, señaló el canciller de Argentina, Pablo Quirno, difundiendo los documentos oficiales de las compañías en su cuenta de X.Estas decisiones se dan luego de las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el endurecimiento de las sanciones a firmas que operen en el archipiélago sin permiso de las autoridades argentinas. El reclamo del mandatario se produce en respuesta a las operaciones que llevan adelante empresas internacionales en aguas cercanas a las islas, a las que acusó de constituir una "explotación unilateral" de recursos naturales en un área sujeta a una disputa de soberanía.En concreto, se trata de las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, israelí y británica, respectivamente, que desarrollan el yacimiento offshore Sea Lion, a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a aproximadamente 240 kilómetros de la ciudad de Puerto Argentino (Puerto Stanley).
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Principales petroleras del mundo se comprometen a no operar en Malvinas sin permiso de Argentina
La mayor empresa de servicios petroleros a nivel mundial, SLB, anunció que no participará en ninguna actividad en las islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino, reza su comunicado oficial. A esa decisión se unen otras dos compañías importantes en el sector.
"SLB informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes", según el comunicado.
El compromiso con la soberanía argentina en la región fue reafirmado también por parte de otras dos empresas de peso en el sector, Halliburton y Baker Hughes, señaló el canciller de Argentina, Pablo Quirno, difundiendo los documentos oficiales de las compañías en su cuenta de X.
Estas decisiones se dan luego de las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el endurecimiento de las sanciones a firmas que operen en el archipiélago sin permiso de las autoridades argentinas.
4 de septiembre, 19:23 GMT
El reclamo del mandatario se produce en respuesta a las operaciones que llevan adelante empresas internacionales en aguas cercanas a las islas, a las que acusó de constituir una "explotación unilateral" de recursos naturales en un área sujeta a una disputa de soberanía.
En concreto, se trata de las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, israelí y británica, respectivamente, que desarrollan el yacimiento offshore Sea Lion, a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a aproximadamente 240 kilómetros de la ciudad de Puerto Argentino (Puerto Stanley).
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