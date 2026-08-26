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Este proyecto busca obtener el mayor crédito privado en la historia de Argentina

Este proyecto busca obtener el mayor crédito privado en la historia de Argentina

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YPF, Eni y XRG buscan cerrar antes de fin de año un financiamiento de entre 14.000 y 16.000 millones de dólares para desarrollar la infraestructura de... 26.08.2026, Sputnik Mundo

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Las conversaciones para financiar Argentina LNG, el megaproyecto destinado a exportar gas de Vaca Muerta, entraron en su etapa final, con YPF, Eni y XRG analizando una operación de entre 14.000 y 16.000 millones de dólares.De concretarse en esos términos, el crédito se convertiría en el mayor financiamiento privado obtenido para un proyecto de una empresa argentina y en uno de los más grandes de América Latina. JPMorgan y Santander participan como asesores financieros, mientras continúan las negociaciones con bancos internacionales y agencias de crédito a la exportación.La composición definitiva del grupo de prestamistas dependerá, entre otros factores, de las próximas licitaciones para los principales equipos y contratos de construcción. Entre las entidades que evalúan participar se encuentra SACE, la agencia italiana de crédito a la exportación, ante la participación de Eni y la posible contratación de proveedores de ese país.El financiamiento será tomado por Midco ARLNG I, sociedad creada para concentrar la infraestructura intermedia del proyecto. Bajo este vehículo estarán los ductos, las plantas de procesamiento, las instalaciones portuarias y las dos unidades flotantes de licuefacción, mientras que la producción de gas estará a cargo de otro vehículo, Upco ARLNG I.La operación se estructurará mediante un esquema de financiación de proyectos, por lo que el pago de la deuda dependerá principalmente de los ingresos futuros generados por la iniciativa. El esquema estará respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores internacionales con calificación crediticia de grado de inversión.Argentina LNG contempla una inversión estimada de 51.000 millones de dólares durante toda su vida útil. Hasta 2031, cuando se prevé que entren en funcionamiento las dos unidades flotantes, los desembolsos alcanzarían unos 29.000 millones de dólares, de los cuales 24.000 millones se destinarían a infraestructura y otros 5.000 millones al desarrollo de bloques y perforación.Las dos unidades flotantes tendrán una capacidad conjunta para producir 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. El gas será extraído en Neuquén (centro), transportado hasta Río Negro y posteriormente procesado y licuado frente a la costa del golfo San Matías.Los socios buscan tomar la decisión final de inversión antes de que termine el año y comenzar las operaciones en 2031. De acuerdo con las estimaciones de YPF, una vez en funcionamiento, Argentina LNG podría generar exportaciones cercanas a 10.000 millones de dólares anuales durante dos décadas, consolidando al proyecto como una de las principales apuestas energéticas del país.

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