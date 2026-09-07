https://noticiaslatam.lat/20260907/que-hay-detras-de-la-postura-asumida-por-el-gobierno-de-milei-en-torno-a-las-malvinas-1174965937.html

¿Qué hay detrás del endurecimiento de la postura del Gobierno de Milei en torno a las Malvinas?

¿Qué hay detrás del endurecimiento de la postura del Gobierno de Milei en torno a las Malvinas?

Sputnik Mundo

El Gobierno de Javier Milei anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y una base naval en Tierra del Fuego, tras resaltar un potencial cambio de... 07.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-07T00:31+0000

2026-09-07T00:31+0000

2026-09-07T00:31+0000

américa latina

javier milei

donald trump

washington

reino unido

tierra del fuego

consejo de seguridad nacional (csn)

otan

seguridad

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/07/1174965780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eaaccd7c0bf8d08c7a84da15717fe607.jpg

Milei anunció un endurecimiento de las sanciones contra las petroleras que operen sin autorización en las Islas Malvinas, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y una base naval en la provincia sureña de Tierra del Fuego, en un giro que profundizó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago. El Reino Unido reaccionó horas después con un rechazo al discurso.En un mensaje transmitido por cadena nacional y acompañado por la totalidad de su gabinete, el mandatario argentino anunció la firma de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra las empresas, accionistas, directores y proveedores que participen de la extracción de hidrocarburos en territorio bajo ocupación británica sin autorización argentina.El decreto anunciado inhabilitará las operaciones en territorio argentino de las empresas involucradas, en forma directa o indirecta, en proyectos no autorizados en las islas, y contempla la posibilidad de juicio en ausencia contra las compañías y sus proveedores. También instruirá a los organismos del Estado a remitir a la Cancillería los incumplimientos legales que detecten.Además del endurecimiento de las sanciones, el Gobierno argentino enviará al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que Buenos Aires considere una amenaza.El otro anuncio central del mensaje presidencial fue la ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, con el objetivo de convertir a Argentina en un polo logístico del Atlántico Sur.Milei vinculó el momento elegido para el anuncio con declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien esta semana sugirió que Washington podría revisar su tradicional posición de neutralidad sobre la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, algo que definió como "vientos de cambio favorables" a la reivindicación del país sudamericano.Reino Unido respondió horas después a través de sus ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores, los cuales calificaron como "absoluto e inquebrantable" el compromiso británico con las islas y remitieron al referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los habitantes del archipiélago votó a favor de continuar bajo soberanía británica. Aquella votación es impugnada por Buenos Aires, que considera que, al tratarse de una población implantada, no puede regir el principio de autodeterminación de los pueblos.El discurso marcó un giro respecto de anteriores definiciones del propio Milei sobre la vía para recuperar las islas. La postura contrasta con la que había expuesto el 2 de abril de 2025, cuando sostuvo: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo".Un giro discursivo"Parece ser una sobreactuación del presidente, tomando en cuenta el humor social que se generó fuertemente después del Mundial, cuando hubo una reivindicación de los jugadores del seleccionado sobre el tema Malvinas, y eso generó también un rebote en la sociedad", dijo a Sputnik Héctor Bernardo, analista internacional, quien vinculó el mensaje con la necesidad de mejorar la imagen del mandatario.El experto explicó que "el grado de relevancia tiene que ver con varios factores: por un lado, con la necesidad del presidente de mejorar su imagen pública, que viene, según señalan distintas encuestas, en una franca decadencia, tanto por la economía como por un proceso inflacionario que no tiene a la par la recomposición de los salarios".Consultado por este medio, el politólogo Julio Burdman calificó el mensaje presidencial como "el discurso más marcadamente 'malvinero' que recuerde de un presidente: es una clara novedad de un Gobierno que hasta ahora no se había caracterizado por su defensa de la soberanía sobre las islas".Argentina, ¿pieza clave del Atlántico Sur?Para Bernardo, las medidas concretas podrían responder no solo al respaldo al Gobierno argentino: "Tienen más que ver con los intereses de Estados Unidos, que han mostrado cierta tensión con el Reino Unido por las internas dentro de la OTAN, en particular entre globalistas y continentalistas".El analista detalló que, antes del anuncio, Milei viajó a Chile por dos motivos: reunirse con José Antonio Kast para reconocer la soberanía de dicho país sobre el estrecho de Magallanes, y con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, quien "terminó de darle los lineamientos para este anuncio" y le confirmó el apoyo de Washington para el mensaje presidencial.Comparó además la jugada con otros movimientos de Washington sobre pasos interoceánicos estratégicos, como el control retomado del canal de Panamá y la disputa por Groenlandia, y remarcó que una base instalada en el estrecho de Magallanes "se proyecta hacia la Antártida y hacia todos los recursos naturales" de esa región austral del continente.Al respecto, Burdman planteó que "hay una clara apuesta de Milei respecto a que sea Washington el que presione para lograr avances en la causa Malvinas, y el propio Gobierno lo explicita en su discurso".El politólogo agregó que "la voz de Estados Unidos es muy gravitante en la región por el ímpetu que le ha impreso Trump en su gestión". Y agregó: "Las declaraciones de Trump no se explican solo por sus tensiones con el Gobierno británico. Estados Unidos está buscando desde hace tiempo reforzar su influencia en Latinoamérica, y en ese marco quiere un control de seguridad que nunca tuvo sobre el Atlántico Sur".

https://noticiaslatam.lat/20260906/principales-petroleras-del-mundo-se-comprometen-a-no-operar-en-malvinas-sin-permiso-de-argentina-1174959985.html

https://noticiaslatam.lat/20260904/malvinas-vuelve-al-centro-de-la-disputa-politica-todo-empezo-con-la-bandera-en-el-mundial-1174946016.html

washington

reino unido

tierra del fuego

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei, donald trump, washington, reino unido, tierra del fuego, consejo de seguridad nacional (csn), otan, seguridad, 💬 opinión y análisis