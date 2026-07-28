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Argentina bate récord en producción de hidrocarburos en más de 20 años, declaran desde la Casa Rosada
Argentina bate récord en producción de hidrocarburos en más de 20 años, declaran desde la Casa Rosada
Sputnik Mundo
El país suramericano llegó en junio del año en curso a un nivel de explotación de hidrocarburos sin precedentes en más de dos décadas, informó el portavoz... 28.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-28T18:29+0000
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También recalcó que los índices del período mencionado equivalen a más de 914.000 barriles diarios, un aumento del 17% respecto al mismo mes de 2025. Este volumen, agregó, se atribuye en gran medida al yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, que alberga las principales reservas de gas no convencional y las cuartas de petróleo.Según el vocero, la producción de hidrocarburos no convencionales allí "no solo rompió sus propias marcas en la extracción de crudo, alcanzando los 633.400 barriles diarios, sino que también logró un récord histórico en gas no convencional, superando los 97 millones de metros cúbicos por día".Para el Gobierno, estos resultados son una consecuencia directa "de las inversiones conseguidas por las reformas económicas, la eficiencia operativa del sector y el rol estratégico de la cuenca para el desarrollo energético", destacó.
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Argentina bate récord en producción de hidrocarburos en más de 20 años, declaran desde la Casa Rosada
El país suramericano llegó en junio del año en curso a un nivel de explotación de hidrocarburos sin precedentes en más de dos décadas, informó el portavoz presidencial, Adrián Ravier, durante una intervención. Se trata de la extracción de más 914.000 barriles diarios, sobre todo, en la formación rocosa de Vaca Muerta, precisó.
"La producción de hidrocarburos alcanzó en junio niveles que no se registraban desde hace más de 20 años", subrayó.
También recalcó que los índices del período mencionado equivalen a más de 914.000 barriles diarios, un aumento del 17% respecto al mismo mes de 2025. Este volumen, agregó, se atribuye en gran medida al yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, que alberga las principales reservas de gas no convencional y las cuartas de petróleo.
Según el vocero, la producción de hidrocarburos no convencionales allí "no solo rompió sus propias marcas en la extracción de crudo, alcanzando los 633.400 barriles diarios, sino que también logró un récord histórico en gas no convencional, superando los 97 millones de metros cúbicos por día".
Para el Gobierno, estos resultados son una consecuencia directa "de las inversiones conseguidas por las reformas económicas, la eficiencia operativa del sector y el rol estratégico de la cuenca para el desarrollo energético", destacó.