https://noticiaslatam.lat/20260728/argentina-bate-record-en-produccion-de-hidrocarburos-en-mas-de-20-anos-declaran-desde-la-casa-1174445603.html

Argentina bate récord en producción de hidrocarburos en más de 20 años, declaran desde la Casa Rosada

Argentina bate récord en producción de hidrocarburos en más de 20 años, declaran desde la Casa Rosada

Sputnik Mundo

El país suramericano llegó en junio del año en curso a un nivel de explotación de hidrocarburos sin precedentes en más de dos décadas, informó el portavoz... 28.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-28T18:29+0000

2026-07-28T18:29+0000

2026-07-28T18:29+0000

américa latina

🌎 américa

argentina

neuquén

vaca muerta

casa rosada

hidrocarburos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1c/1174446366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bde6053a9225650eaabc7ad9c053c566.jpg

También recalcó que los índices del período mencionado equivalen a más de 914.000 barriles diarios, un aumento del 17% respecto al mismo mes de 2025. Este volumen, agregó, se atribuye en gran medida al yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, que alberga las principales reservas de gas no convencional y las cuartas de petróleo.Según el vocero, la producción de hidrocarburos no convencionales allí "no solo rompió sus propias marcas en la extracción de crudo, alcanzando los 633.400 barriles diarios, sino que también logró un récord histórico en gas no convencional, superando los 97 millones de metros cúbicos por día".Para el Gobierno, estos resultados son una consecuencia directa "de las inversiones conseguidas por las reformas económicas, la eficiencia operativa del sector y el rol estratégico de la cuenca para el desarrollo energético", destacó.

https://noticiaslatam.lat/20260728/brasil-califica-como-una-provocacion-sin-precedentes-los-comentarios-de-milei-contra-lula-1174440690.html

🌎 américa

argentina

neuquén

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌎 américa, argentina, neuquén, vaca muerta, casa rosada, hidrocarburos