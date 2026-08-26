Paz designa a Christian Morales como ministro de Economía de Bolivia

El presidente del país sudamericano, Rodrigo Paz, eligió al otrora viceministro del Tesoro y Crédito Público como el nuevo titular del Ministerio de Economía, esto tras la salida de José Espinoza. De acuerdo con el diario local El Deber, Morales es economista, con posgrado en dirección financiera y cuenta con especialización del Fondo Monetario Internacional (FMI), ello en aspectos como programación macroeconómica, análisis de sostenibilidad de deuda, manejo de inversiones, por citar algunos.El 21 de agosto, Espinoza fue destituido como ministro de Economía en Bolivia, esto luego de que la Asamblea Legislativa local lo censurara, debido a su ausencia para comparecer sobre su gestión al frente de la cartera federal.
El presidente del país sudamericano, Rodrigo Paz, eligió al otrora viceministro del Tesoro y Crédito Público como el nuevo titular del Ministerio de Economía, esto tras la salida de José Espinoza.
El presidente del país sudamericano, Rodrigo Paz, eligió al otrora viceministro del Tesoro y Crédito Público como el nuevo titular del Ministerio de Economía, esto tras la salida de José Espinoza.
De acuerdo con el diario local El Deber, Morales es economista, con posgrado en dirección financiera y cuenta con especialización del Fondo Monetario Internacional (FMI), ello en aspectos como programación macroeconómica, análisis de sostenibilidad de deuda, manejo de inversiones, por citar algunos.
"Por la especialidad con la que cuenta, trabajó y coadyuvó a entidades públicas del nivel central y territorial en situaciones de estrés de liquidez, proponiendo políticas de generación de recursos, control del gasto y diversificación de fuentes de financiamiento", resaltó la publicación.
El 21 de agosto, Espinoza fue destituido como ministro de Economía en Bolivia, esto luego de que la Asamblea Legislativa local lo censurara, debido a su ausencia para comparecer sobre su gestión al frente de la cartera federal.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).