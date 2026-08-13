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Keiko Fujimori se suma a la lista de los presidentes más populares en América Latina

Keiko Fujimori se suma a la lista de los presidentes más populares en América Latina

Sputnik Mundo

Una encuesta de CB Global Data realizada en 18 países entre el 5 y el 10 de agosto midió la imagen pública de los presidentes de América Latina. El salvadoreño... 13.08.2026, Sputnik Mundo

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encabeza el nuevo ranking de aprobación presidencial en América Latina elaborado por la consultora CB Global Data, con un 68,7% de imagen positiva entre los ciudadanos de su país, según el informe difundido este mes. El estudio, realizado mediante encuestas a la población general mayor de 18 años en 18 países de la región, ubicó en segundo lugar a la mexicana Claudia Sheinbaum, con 66,5% de aprobación, y en tercer puesto a la peruana Keiko Fujimori, con 55%. El resto del podio de los mejor evaluados lo completan el colombiano Abelardo de la Espriella (52,4%), el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (51,9%) y el boliviano Rodrigo Paz (50,5%), todos por encima del 50% de imagen positiva. En el lado opuesto de la tabla, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ubicó en el último lugar del ranking con apenas 26,7% de aprobación, seguida por el guatemalteco Bernardo Arévalo (29,5%) y el panameño José Raúl Mulino (31,4%). El presidente argentino, Javier Milei, también figuró entre los peor posicionados, con 35,1% de imagen positiva frente a un 62,8% de desaprobación, mientras que el nicaragüense Daniel Ortega registró 36% y el uruguayo Yamandú Orsi, 37,5%. En cuanto a las variaciones respecto de la medición anterior, el ecuatoriano Daniel Noboa fue quien más subió en el mes, con un incremento de 4,3 puntos porcentuales en su imagen positiva. En contraste, la costarricense Laura Fernández sufrió la mayor caída del ranking, con un retroceso de 5,7 puntos. El sondeo, realizado bajo la técnica CB CAWI Research con muestras de entre 3.225 y 4.271 casos por país, aplicó género, nivel socioeconómico, rango etario y ubicación geográfica, con un margen de error de entre 1,5% y 1,7% y un nivel de confianza del 95%. El censo abarcó países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, creando una radiografía regional de la percepción ciudadana sobre sus mandatarios.

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