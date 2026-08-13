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Keiko Fujimori se suma a la lista de los presidentes más populares en América Latina
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Una encuesta de CB Global Data realizada en 18 países entre el 5 y el 10 de agosto midió la imagen pública de los presidentes de América Latina. El salvadoreño... 13.08.2026, Sputnik Mundo
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encabeza el nuevo ranking de aprobación presidencial en América Latina elaborado por la consultora CB Global Data, con un 68,7% de imagen positiva entre los ciudadanos de su país, según el informe difundido este mes. El estudio, realizado mediante encuestas a la población general mayor de 18 años en 18 países de la región, ubicó en segundo lugar a la mexicana Claudia Sheinbaum, con 66,5% de aprobación, y en tercer puesto a la peruana Keiko Fujimori, con 55%. El resto del podio de los mejor evaluados lo completan el colombiano Abelardo de la Espriella (52,4%), el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (51,9%) y el boliviano Rodrigo Paz (50,5%), todos por encima del 50% de imagen positiva. En el lado opuesto de la tabla, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ubicó en el último lugar del ranking con apenas 26,7% de aprobación, seguida por el guatemalteco Bernardo Arévalo (29,5%) y el panameño José Raúl Mulino (31,4%). El presidente argentino, Javier Milei, también figuró entre los peor posicionados, con 35,1% de imagen positiva frente a un 62,8% de desaprobación, mientras que el nicaragüense Daniel Ortega registró 36% y el uruguayo Yamandú Orsi, 37,5%. En cuanto a las variaciones respecto de la medición anterior, el ecuatoriano Daniel Noboa fue quien más subió en el mes, con un incremento de 4,3 puntos porcentuales en su imagen positiva. En contraste, la costarricense Laura Fernández sufrió la mayor caída del ranking, con un retroceso de 5,7 puntos. El sondeo, realizado bajo la técnica CB CAWI Research con muestras de entre 3.225 y 4.271 casos por país, aplicó género, nivel socioeconómico, rango etario y ubicación geográfica, con un margen de error de entre 1,5% y 1,7% y un nivel de confianza del 95%. El censo abarcó países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, creando una radiografía regional de la percepción ciudadana sobre sus mandatarios.
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Keiko Fujimori se suma a la lista de los presidentes más populares en América Latina

07:47 GMT 13.08.2026
© AP Photo / Martin MejiaLa presidenta Keiko Fujimori se dirige al palacio presidencial tras su investidura, en Lima, Perú.
La presidenta Keiko Fujimori se dirige al palacio presidencial tras su investidura, en Lima, Perú. - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
© AP Photo / Martin Mejia
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Una encuesta de CB Global Data realizada en 18 países entre el 5 y el 10 de agosto midió la imagen pública de los presidentes de América Latina. El salvadoreño Nayib Bukele obtuvo la mayor aprobación, mientras que la flamante mandataria peruana, Keiko Fujimori, se posiciona entre las primeras posiciones.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encabeza el nuevo ranking de aprobación presidencial en América Latina elaborado por la consultora CB Global Data, con un 68,7% de imagen positiva entre los ciudadanos de su país, según el informe difundido este mes.
El estudio, realizado mediante encuestas a la población general mayor de 18 años en 18 países de la región, ubicó en segundo lugar a la mexicana Claudia Sheinbaum, con 66,5% de aprobación, y en tercer puesto a la peruana Keiko Fujimori, con 55%.
El resto del podio de los mejor evaluados lo completan el colombiano Abelardo de la Espriella (52,4%), el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (51,9%) y el boliviano Rodrigo Paz (50,5%), todos por encima del 50% de imagen positiva.
Yamandú Orsi es el presidente más popular de Sudamérica, según ranking - Sputnik Mundo, 1920, 29.07.2025
Yamandú Orsi es el presidente más popular de Sudamérica, según ranking
29 de julio 2025, 22:04 GMT
En el lado opuesto de la tabla, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ubicó en el último lugar del ranking con apenas 26,7% de aprobación, seguida por el guatemalteco Bernardo Arévalo (29,5%) y el panameño José Raúl Mulino (31,4%).
El presidente argentino, Javier Milei, también figuró entre los peor posicionados, con 35,1% de imagen positiva frente a un 62,8% de desaprobación, mientras que el nicaragüense Daniel Ortega registró 36% y el uruguayo Yamandú Orsi, 37,5%.
En cuanto a las variaciones respecto de la medición anterior, el ecuatoriano Daniel Noboa fue quien más subió en el mes, con un incremento de 4,3 puntos porcentuales en su imagen positiva. En contraste, la costarricense Laura Fernández sufrió la mayor caída del ranking, con un retroceso de 5,7 puntos.
Argentinos en espera para recibir una comida gratis proporcionada por el comedor comunitario de la Casa Comunitaria del Fondo en el popular barrio de Padre Carlos Mugica en Buenos Aires, Argentina (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 12.08.2026
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La pobreza es la principal causa de discriminación en gran parte de América Latina, según encuesta
ayer, 07:35 GMT
El sondeo, realizado bajo la técnica CB CAWI Research con muestras de entre 3.225 y 4.271 casos por país, aplicó género, nivel socioeconómico, rango etario y ubicación geográfica, con un margen de error de entre 1,5% y 1,7% y un nivel de confianza del 95%.
El censo abarcó países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, creando una radiografía regional de la percepción ciudadana sobre sus mandatarios.
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