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La llegada del FBI a Perú no "va a resolver todos los problemas de seguridad" del país, dice experto

La llegada del FBI a Perú no "va a resolver todos los problemas de seguridad" del país, dice experto

Sputnik Mundo

La participación del FBI en operaciones contra el crimen organizado en Perú puede servir para atrapar a algunos "peces gordos" pero "no va a resolver los... 20.08.2026, Sputnik Mundo

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Perú habilitó la participación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en operativos conjuntos con la Policía Nacional de Perú, con el objetivo de combatir "el crimen organizado transnacional" que opera dentro del país sudamericano.La intervención del organismo estadounidense quedó plasmada a comienzos de agosto, cuando el comandante general de la Policía, Oscar Arriola, firmó un acuerdo con el oficial adjunto del FBI para Perú y Chile, Blain S. Freestone. Según explicitó la propia Policía peruana, el convenio establece la creación de un Equipo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado Transnacional (EESCCOT), que estará integrado por "investigadores especializados" de dicha institución, pero que recibirán "el soporte técnico y la colaboración del FBI mediante el intercambio de información, capacitación especializada, desarrollo de capacidades, equipamiento y asistencia en operaciones conjuntas".En sus primeros días de vigencia, el acuerdo ya ha arrojado un resultado: el 14 de agosto, la PNP informó que el ESCCOT había ejecutado un operativo que permitió la detención de seis personas, entre ellas un delincuente apodado 'El Chacal'. Algunas horas antes, el mismo equipo había logrado la detención de otras seis personas, esta vez de la banda conocida como 'Los Chamos de Aymaraes'.Un esquema aún no detalladoEn diálogo con Sputnik, el investigador y experto peruano en Seguridad y Crimen Organizado Frank Casas explicó que la intervención estadounidense en operativos de seguridad en Perú no es nueva y tiene sus antecedentes en la década de 1990, tanto en el combate al narcotráfico como en la guerra que por aquellos años se desplegaba contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso.De todas maneras, aclaró, sí resulta novedosa la participación del FBI, ya que la cooperación estadounidense hasta ahora estaba en manos del Departamento de Estado y la DEA (Administración de Control de Drogas). La intervención del FBI en encuentros de cooperación entre Perú y EEUU, señaló, comenzó a intensificarse durante los meses de gestión del presidente José María Balcázar (2026-2026).Para Casas, a pesar de que el nuevo equipo ya ha tenido algunas actuaciones en los últimos días, todavía no parece "claramente detallado" cuál será exactamente el papel del Buró en los operativos de seguridad en Perú. Sin embargo, la manera en que las fuerzas de seguridad nacionales ya han trabajado en otras instancias con agentes de la DEA permitiría esbozar un esquema de funcionamiento.Como el FBI aún no tiene una oficina instalada de manera permanente en territorio peruano, el experto especuló que, o bien EEUU instala una a la brevedad, o las coordinaciones podrían centralizarse desde la recientemente inaugurada oficina del organismo en Ecuador.Los problemas que el FBI no atenderáPara el experto, uno de los inconvenientes que parece tener el despliegue de la agencia estadounidense en Perú tiene que ver con lo delimitado de sus intereses. A diferencia de la cooperación que se daba en otras épocas, el nuevo acuerdo parecería, subrayó Casas, estar estrictamente apuntado a "desarticular bandas organizadas que puedan tener una conexión directamente hacia EEUU".Para el experto, la contracara de este plan es que, aunque pueda ser útil para detener a algunos cabecillas de bandas, dejaría fuera un encare más integral contra el narcotráfico, ya que no se ocuparía de "otras actividades que forman parte de la lucha contra el crimen, como la erradicación de cultivos de coca, la interdicción de vuelos, etc.".Además, la intervención estadounidense podría pasar por alto a los grupos criminales dedicados a la extorsión y el sicariato, los dos problemas de seguridad más importantes para Perú en este momento, y que responden mayormente a pequeñas organizaciones sin conexiones internacionales.En ese sentido, Casas insistió en que para solucionar los problemas de criminalidad que afronta Perú "no basta con atrapar personas y desarticular bandas para que no lleguen a Washington" sino que es preciso "romper con toda la estructura" que sostiene al delito y el camino de la droga desde su producción hasta su distribución.

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