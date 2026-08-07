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"Aproximación política clara": ¿qué pasará con la relación entre Ecuador y el nuevo Gobierno de Colombia?

"Aproximación política clara": ¿qué pasará con la relación entre Ecuador y el nuevo Gobierno de Colombia?

Sputnik Mundo

La asistencia del presidente Daniel Noboa a la posesión del nuevo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, marca un hito importante en la agenda... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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Más allá del protocolo, este momento en Colombia abre el debate sobre hasta qué punto la coincidencia ideológica entre ambos Gobiernos permitirá reactivar las agendas binacionales y concretar una cooperación efectiva en la frontera común.La búsqueda de sintonía políticaLa frontera entre Ecuador y Colombia se mantiene como un foco crítico de violencia y crimen transnacional, impulsado por la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y diversas economías ilícitas que aprovechan la porosidad de la zona limítrofe.En el ámbito económico, la relación bilateral atravesó fricciones recientes. Durante el primer trimestre de este año, Quito aplicó una "tasa de seguridad" inicial de 30% a las importaciones colombianas, medida que escaló al 100% en mayo, esto bajo el argumento de la falta de cooperación fronteriza por parte de la Administración saliente.Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano oficializó la eliminación de este arancel desde el 1 de junio, después de que Noboa se reuniera por videollamada para dialogar sobre la relación bilateral con en ese momento candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella. En este contexto, la presencia de Noboa en Colombia trasciende el protocolo internacional y se perfila como una oportunidad de reencuentro y estratégica para ambos países.Donoso enfatiza que la solidez histórica del vínculo bilateral trasciende los desacuerdos puntuales. Las relaciones regionales desde 1969 no pueden verse empañadas por un desencuentro coyuntural. Para el experto, lo que se necesita ahora es ver si ambos mandatarios pueden dejar un plan de mediano y largo plazo que garantice un trabajo sostenido.En esa misma línea, el internacionalista y analista en seguridad de Ecuador, Leonardo Jaramillo, coincide en que se trata de una señal diplomática de peso.La inseguridad en la fronteraSegún reportes del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Ecuador, en la zona limítrofe operan más de una docena de frentes de grupos armados organizados y facciones disidentes dedicadas al tráfico de drogas, la extorsión y otras economías ilícitas.Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Ministerio del Interior ecuatorianos, reflejan que las provincias fronterizas registran altas tasas de homicidios en sectores rurales, alimentadas por la porosidad de los pasos no delimitados o "pasos ilegales", cuyo control representa un enorme desafío logístico.Ecuador ha reclamado históricamente una mayor presencia militar y social del lado colombiano."Colombia ha tenido históricamente una presencia muy débil en la zona fronteriza, algo que Ecuador ha venido pidiendo cambiar. Si bien existen comisiones fronterizas y protocolos de seguridad que funcionan en lo cotidiano, la relación en un sentido estratégico podría estar mucho mejor", puntualiza Jaramillo.Por su parte, Donoso advierte que la cooperación es viable, pero hay limitaciones específicas. Para el experto, el problema no es la ausencia de instituciones o procesos, sino que las coordinaciones institucionales entre países se vuelven lentas y burocráticas en comparación con la agilidad estratégica que tienen los grupos del crimen organizado.El reto de una alianza duraderaEn el ámbito económico, Colombia se mantiene como uno de los principales socios comerciales de Ecuador en la región, aunque bajo un esquema estructuralmente desigual.De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y marzo de 2026 las importaciones desde Colombia cayeron a 308,3 millones de dólares (frente a 455,2 millones de dólares en el primer trimestre de 2025). En tanto, las exportaciones se mantuvieron estables en 200,5 millones de dólares (frente a 209,3 millones de dólares en 2025). Como resultado, el déficit comercial trimestral se redujo significativamente de 245,9 millones de dólares a 107,8 millones de dólares, atenuando de forma temporal un saldo negativo que históricamente superaba los 1.000 millones de dólares al año.Según el experto, la efectividad de los acuerdos dependerá de la viabilidad real en el ejercicio del poder."Una cuestión es la coincidencia ideológica en campaña y otra estar al frente de un Gobierno. El mandatario colombiano se dará cuenta de que no todas las iniciativas de campaña pueden viabilizarse de inmediato", analiza Donoso.Para Jaramillo, el escenario actual abre una oportunidad para institucionalizar los avances."Estamos ante un acercamiento coyuntural que sí podría resultar en una redefinición de la relación bilateral a largo plazo, mediante instrumentos vinculantes de inteligencia y seguridad. El entusiasmo expresado por el presidente Noboa abre las puertas a una relación más cercana, pero será el tiempo el que determine si se convierte en una alianza estratégica duradera", concluye.

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