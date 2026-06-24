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Reclutamiento infantil: el rostro más problemático de la crisis de inseguridad en Ecuador

Reclutamiento infantil: el rostro más problemático de la crisis de inseguridad en Ecuador

Sputnik Mundo

El reciente ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil (oeste), perpetrado por dos menores de 14 y 15 años contra Carlos Alberto Suástegui Villanueva, alias... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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Este hecho no es un incidente aislado, sino el síntoma de una estrategia criminal consolidada que utiliza a niños, niñas y adolescentes (NNA) como instrumentos fungibles. Mientras el país sudamericano debate sobre el endurecimiento de penas, expertos advierten que la raíz del fenómeno reside en un Estado que ha fallado en sus funciones preventivas y sociales.¿Por qué menores de edad?La escena en el aeropuerto de Guayaquil, donde dos menores utilizaron peluches y flores para ocultar sus armas contra un objetivo de alto valor, es una prueba irrefutable del fracaso del sistema para Nicolás Díaz Torres, abogado especialista en criminalidad compleja.El uso de menores en el sicariato responde a una lógica perversa de costo-beneficio. Las organizaciones criminales han optimizado su operatividad aprovechando la vulnerabilidad extrema. Fernando José Yumi Hurtado, abogado penalista y docente, explica esta dinámica.Los grupos delictivos "no reclutan al azar a la primera persona que ven. Ellos han sabido identificar algo que quizás le ha costado mucho al Estado, que son aquellas falencias sociales y estructurales, para poder sacarles provecho. Reclutan a las personas más vulnerables, a las personas más maleables, a aquellos niños de escasos recursos que no tienen un hogar, que no tienen una familia, que no tienen un referente", argumenta el experto en una charla con este medio.Este proceso no termina en la captación. Según Yumi, existe un adiestramiento sistemático, estas organizaciones no solamente reclutan a niños, sino que también los entrenan, los profesionalizan para que cometan crímenes. Para el experto les quitan su humanidad, su inocencia con el único fin de poder utilizarlo para los intereses de la organización.Para el experto, el principal objetivo de las organizaciones es seguir con sus actividades buscando la impunidad."Han sabido identificar estos vacíos estructurales y esta forma evitar cierto tipo de responsabilidades y obtener una mano de obra barata, maleable y que los altos mandos, los que dan órdenes, son los que en verdad se benefician de estas situaciones, para que no se expongan a ningún tipo de responsabilidades penales," explica Yumi Hurtado.¿Medidas preventivas o reactivas?Un estudio publicado en 2025 por el Observatorio ecuatoriano de crimen organizado encuestó a 3.000 niños y jóvenes de nueve ciudades costeras del país. Según el análisis, el 8% de entrevistados admitió pertenecer a un grupo criminal, y más del 50% de los participantes declaró conocer la existencia de bandas en su territorio.Frente a esto, el discurso oficial a menudo se centra en el endurecimiento de leyes. No obstante, Díaz Torres cuestiona esta postura."Endurecer penas, agravar delitos, no es una medida preventiva porque el derecho penal no previene. El derecho penal reacciona cuando hay un delito. Las medidas preventivas son políticas económicas, políticas sociales, políticas educativas que hasta el momento no han sido empleadas por el Estado ecuatoriano," señala.A mediados de 2025, la Vicepresidencia de la República anunció la Estrategia emergente para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. En él, se detalla un cronograma para la construcción de un plan de acción obligatorio para prevenir y combatir la vinculación de menores de edad por parte de grupos de delincuencia organizada.Díaz Torres subraya que la deserción escolar es uno de los principales caldos de cultivo para el reclutamiento, instando a una reinserción urgente. Según el Ministerio de Educación, en el 2025, se registraron en el país más de 450.000 menores de edad que no asisten a sus centros educativos.Por su parte, Yumi Hurtado señala que la solución requiere un enfoque integral a largo plazo, lejos de los parches coyunturales o del gobernante de turno, es en definitiva un problema estructural.La figura del autor mediatoUno de los debates jurídicos más relevantes es cómo responsabilizar a los cabecillas que ordenan a menores ejecutar delitos. El Código Orgánico Integral Penal ha introducido figuras para abordar esto. "Aquellas personas que igual por violencia física, por abuso de autoridad o amenazas o un uso de algún medio coercitivo de fuerza obliguen a un tercero a cometer una infracción penal también son considerados como autores mediatos. Además, se agregó dentro del artículo 42 un punto muy importante y es que se considerará autor aquella persona que, aunque no se compruebe que haya realizado actos de intimidación simplemente por el hecho de ejercer un puesto de mandato en la organización delictiva, ya puede ser considerado un autor mediato," detalla Yumi Hurtado.A pesar de estas herramientas legales, los expertos coinciden en que la ley por sí sola no bastará si el Estado no recupera los territorios perdidos. Como señala Díaz Torres, "lo que disuade el cometimiento de delitos es efectivamente la aplicación de la ley, no el endurecimiento de la misma".Mientras el país enfrenta la realidad de adolescentes que cambian los libros por armas, el llamado de los especialistas es a mirar hacia la prevención social: recuperar a los niños de la calle antes de que el crimen organizado lo haga. La tragedia del aeropuerto de Guayaquil no es solo un fallo de seguridad aeroportuaria, sino una muestra de la profunda crisis social.

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