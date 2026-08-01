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Ortega plantea cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico
Ortega plantea cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico
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El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, resaltó que la paz continúa siendo la principal prioridad del país, por lo que llamó a fortalecer la coordinación... 01.08.2026, Sputnik Mundo
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Durante el acto por el 47 aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, exhortó a Estados Unidos a concentrar mayores esfuerzos en combatir el consumo de drogas dentro de su territorio, en lugar de destinar recursos a conflictos en otras regiones.En ese contexto, destacó el papel de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval en la protección del territorio nacional, a través de la estrategia de seguridad denominada "muro de contención", y de los espacios marítimos frente al narcotráfico y el crimen organizado, al tiempo que llamó a consolidar una mayor coordinación entre las naciones de la región."Estamos seguros de que, en la medida en que los países y gobiernos latinoamericanos vayamos uniendo fuerzas, operaciones y planes para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado (…), no les va a quedar más camino a los norteamericanos que concentrarse allá, en EEUU", expresó.Asimismo, sostuvo que las reformas constitucionales que impulsa la Asamblea Nacional de Nicaragua buscan consolidar la paz y garantizar que las decisiones políticas respondan exclusivamente a la soberanía nacional.De acuerdo con Ortega, estas reformas pretenden fortalecer la paz, ello mediante el marco jurídico, y evitar que el territorio nicaragüense vuelva a enfrentar episodios de violencia."Cuando hablamos de reformas a la Constitución, es para fortalecer la paz (…). Nosotros tenemos que luchar para fortalecer la paz y fortalecerla con leyes", destacó.Según Ortega, la estabilidad que promueve su Gobierno ha permitido el crecimiento económico y social del país en las últimas décadas."Se ha demostrado que, cuando en nuestro país hay paz, la economía crece, la educación crece, las inversiones crecen (…). Nicaragua no quiere la guerra, quiere la paz y seguiremos luchando por la paz", finalizó.
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Ortega plantea cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico

02:15 GMT 01.08.2026 (actualizado: 02:55 GMT 01.08.2026)
© Foto : Cortesía de la Presidencia de NicaraguaEl copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega. - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
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Marcela Rivera
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El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, resaltó que la paz continúa siendo la principal prioridad del país, por lo que llamó a fortalecer la coordinación entre las naciones latinoamericanas y caribeñas para defender la soberanía y enfrentar el narcotráfico.
Durante el acto por el 47 aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, exhortó a Estados Unidos a concentrar mayores esfuerzos en combatir el consumo de drogas dentro de su territorio, en lugar de destinar recursos a conflictos en otras regiones.
"Estamos dispuestos a que EEUU coloque fondos en estos países para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, es decir, que tengan presupuesto, porque es a ellos que los estamos protegiendo. A la juventud norteamericana es la que estamos protegiendo, que es la víctima, pero víctima, a final de cuentas, de una gobernanza que no se ejerce para proteger a la juventud", sostuvo el gobernante nicaragüense.
En ese contexto, destacó el papel de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval en la protección del territorio nacional, a través de la estrategia de seguridad denominada "muro de contención", y de los espacios marítimos frente al narcotráfico y el crimen organizado, al tiempo que llamó a consolidar una mayor coordinación entre las naciones de la región.
"Estamos seguros de que, en la medida en que los países y gobiernos latinoamericanos vayamos uniendo fuerzas, operaciones y planes para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado (…), no les va a quedar más camino a los norteamericanos que concentrarse allá, en EEUU", expresó.
El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega. - Sputnik Mundo, 1920, 21.04.2026
América Latina
Ortega condena la política de "agresión y terrorismo" de EEUU y llama a la paz mundial
21 de abril, 04:25 GMT
Asimismo, sostuvo que las reformas constitucionales que impulsa la Asamblea Nacional de Nicaragua buscan consolidar la paz y garantizar que las decisiones políticas respondan exclusivamente a la soberanía nacional.
"Estamos trabajando en reformas constitucionales, para que en Nicaragua se puedan realizar elecciones con soberanía", añadió el mandatario.
De acuerdo con Ortega, estas reformas pretenden fortalecer la paz, ello mediante el marco jurídico, y evitar que el territorio nicaragüense vuelva a enfrentar episodios de violencia.
"Cuando hablamos de reformas a la Constitución, es para fortalecer la paz (…). Nosotros tenemos que luchar para fortalecer la paz y fortalecerla con leyes", destacó.
Según Ortega, la estabilidad que promueve su Gobierno ha permitido el crecimiento económico y social del país en las últimas décadas.
"Se ha demostrado que, cuando en nuestro país hay paz, la economía crece, la educación crece, las inversiones crecen (…). Nicaragua no quiere la guerra, quiere la paz y seguiremos luchando por la paz", finalizó.
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