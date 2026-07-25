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Mafias europeas en América Latina: ¿por qué se cuestiona su papel en la crisis de Ecuador?

Mafias europeas en América Latina: ¿por qué se cuestiona su papel en la crisis de Ecuador?

Sputnik Mundo

La presencia de organizaciones criminales europeas en Ecuador pone en evidencia que el narcotráfico no es un fenómeno local del país sudamericano. 25.07.2026, Sputnik Mundo

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Mientras el consumo de estupefacientes en los países europeos crece de manera descontrolada, la presión recae casi en su totalidad sobre el eslabón más débil de la cadena, exponiendo profundas tensiones entre el discurso de cooperación internacional en materia de seguridad y la falta de corresponsabilidad de los países consumidores.Ecuador y el narcotráfico transnacionalEl país sudamericano se ha consolidado en un engranaje fundamental del tráfico internacional de drogas. Un ejemplo reciente lo demuestra: el 23 de julio se reportaron más de 770 kilos de cocaína pura que fueron decomisados en un puerto de Italia; estaba dentro de un contenedor de plátano procedente de Ecuador.La penetración de las organizaciones criminales europeas en territorio ecuatoriano responde a su estrategia de control logístico y financiero. En entrevista para Sputnik, el politólogo Diego Pérez explica cómo funciona esta dinámica."Estas mafias lo que han hecho principalmente es asegurar rutas de tránsito entre los puntos de ingreso hasta los puntos de salida y, luego en el tránsito de la droga por mar, principalmente hacia Europa. Administran toda esa cadena logística. Evidentemente, son organizaciones que tienen financiamientos, podríamos decir, ilimitados, y esto les permite operar con facilidad", detalla.Por su parte, la doctora en estudios políticos y experta en seguridad, Carla Álvarez, ofrece más detalles sobre las operaciones específicas que vinculan a estas redes en la nación sudamericana."A inicios del 2024 se dio una operación conjunta entre Ecuador y España. En esta, hubo más o menos 31 detenciones aproximadamente y también se congelaron bienes por 48 millones de euros (alrededor de 54 millones de dólares). La estructura transnacional criminal estaba encabezada por un ciudadano albanés que utilizaba empresas frutícolas para adquirir cocaína en Colombia, pasarlas a Ecuador y después trasladarlas hacia Europa", dice en charla con este medio.Asimismo, la docente destaca la evolución y relata que, en marzo de este año, se descubrió que esta red vinculada con los Lobos, era una estructura en la que sus integrantes venían a Ecuador para negociar cargamentos y asegurar los envíos.En el caso de la mafia italiana, la experta resalta que se detuvo a Giuseppe Palermo, alias Peppe, en 2025. Según las autoridades, él coordinaba compras de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador, y se encargaba de llevarlas hacia Europa.Los reportes oficiales de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior validan este diagnóstico, al confirmar que el crimen organizado europeo opera mediante emisarios directos en territorio ecuatoriano.De acuerdo con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, el 68% de los productos que se exportan en los puertos marítimos del país, corre riesgo de contaminación con droga.Fragilidad institucional y vaciamiento estatalLa instalación de estas redes globales no habría sido posible sin las vulnerabilidades estructurales del Estado ecuatoriano. Según Pérez, a esto se suma la ubicación geográfica y la porosidad de las fronteras. Ecuador se ubica cerca de Perú y Colombia, pero además tiene un largo perfil costero, generalmente, desde su punto de vista, poco atendido y poco controlado, con un elevado número de embarcaciones informales de pesca artesanal, lo que permite camuflar acciones ilegales.Al respecto, el Gobierno ecuatoriano ha reconocido, mediante decretos de seguridad, la urgencia de implementar sistemas de escáneres obligatorios en las terminales portuarias privadas y públicas para cerrar esta brecha de control fiscal y aduanero.La infiltración estatal ha quedado al descubierto en investigaciones de alta repercusión. Pérez vincula este fenómeno al accionar de las redes de corrupciónEl plan nacional de seguridad integral y las acciones del bloque de seguridad respaldan la necesidad de continuar depurando las filas de las entidades de control, esto para recuperar la confianza ciudadana y la soberanía territorial.La corresponsabilidad en el problemaEl debate sobre la solución a este fenómeno transnacional choca con una asimetría geopolítica evidente entre los países de tránsito y los mercados de destino.El alcance de la economía criminal supera el PIB de varias naciones y los mercados ilegales son potencialmente la cuarta economía más grande del mundo. Pérez sentencia que "esto no es un problema solamente de los países productores o de tránsito. Es un problema de los países consumidores".

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