Éxito del Compromiso de Santiago depende de la "capacidad política" de los países para implementarlo, dice analista

Sin embargo, expertos advierten que, sin la inclusión de actores clave como Colombia, México y Brasil, la alianza corre el riesgo de quedarse en un gesto de diplomacia política sin capacidad de impacto real frente a las mafias transnacionales.El vacío de actores neurálgicosLa suscripción del Compromiso de Santiago marcaría un cambio de enfoque hacia una visión no doméstica de la seguridad. Según Félix Andueza, especialista en Relaciones Internacionales, el documento establece cinco ejes estratégicos.A pesar de la ambición técnica del acuerdo, la ausencia de países donde se concentraría el mayor volumen de la producción y logística del narcotráfico es un punto de crítica central. Para Agustín Burbano de Lara, director del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, la ausencia de Colombia y México es notoria.Este punto es compartido por Andueza, quien señala que dicha exclusión tiene como consecuencia que el acuerdo reduzca su capacidad de acción.De la voluntad a la operatividad realUno de los principales retos para el éxito del compromiso es la construcción de confianza. Burbano de Lara sostiene que la inteligencia es un campo que requiere niveles de reserva y fiabilidad que, hoy por hoy, están en duda entre varias agencias de la región.El analista insiste en que el acuerdo es, por ahora, un bloque más ideológico que operativo. Bajo esta misma línea, subraya la urgencia de activar mecanismos ya existentes antes de crear nuevas estructuras:La Comisión Binacional Fronteriza es un mecanismo de diálogo, coordinación e inteligencia entre las Fuerzas Armadas, Policía y Cancillerías de Ecuador y sus países vecinos, principalmente Colombia y Perú. Su objetivo es coordinar operaciones y combatir amenazas transfronterizas.El papel de EEUU y la autonomía regionalDurante el 2026, Ecuador ha aumentado su cooperación con EEUU en temas de seguridad. En marzo, se llevó a cabo una estrategia conjunta llamada Operación Costa, una estrategia internacional coordinada por la Policía Nacional del Ecuador, Europol y la DEA, entre otros. En abril, la Armada del Ecuador inició la operación Southern Seas 2026 junto al Comando Sur de EEUU. Pese a estos esfuerzos, se evidencia que la inseguridad en el país no se ha reducido.Ahora, el debate sobre si Ecuador debe apoyarse en la cooperación con Estados Unidos o construir soberanía regional es central. Si bien Washington aporta en inteligencia financiera, los expertos advierten que carece del conocimiento detallado de las dinámicas territoriales locales.Por su parte, Andueza reconoce que la falta de capacidades locales obliga al país a buscar soportes externos, lo que convierte al acuerdo de Santiago en un paso necesario, aunque insuficiente.¿Qué esperar de los próximos meses?Mientras el Gobierno de Ecuador busca fortalecer la imagen de una gestión activa frente al crimen transnacional, los expertos coinciden en que sin agendas concretas de acción, el acuerdo corre el riesgo de ser solo un ejercicio de comunicación política.Finalmente, Burbano de Lara advierte que el desafío es mayor, reconstruir la confianza en el sur.Los primeros resultados oficiales y la revisión de avances se presentarán en un plazo máximo de 180 días. Los cancilleres y ministros de seguridad de los cinco países signatarios se reunirán nuevamente en Buenos Aires para evaluar el plan de acción conjunto. Los ciudadanos de los países en cuestión estarán atentos a los avances realizados durante este tiempo.
Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia y Perú suscribieron recientemente el "Compromiso Regional de Santiago" contra la delincuencia organizada transnacional. Este acuerdo, presentado como una respuesta frente a la escalada criminal que afecta a la región, busca formalizar el intercambio de información y la coordinación operativa.
Sin embargo, expertos advierten que, sin la inclusión de actores clave como Colombia, México y Brasil, la alianza corre el riesgo de quedarse en un gesto de diplomacia política sin capacidad de impacto real frente a las mafias transnacionales.
El vacío de actores neurálgicos
La suscripción del Compromiso de Santiago marcaría un cambio de enfoque hacia una visión no doméstica de la seguridad. Según Félix Andueza, especialista en Relaciones Internacionales, el documento establece cinco ejes estratégicos.
"Incluye el intercambio de información entre servicios de inteligencia, policía y fiscalías; coordinación fronteriza; trazabilidad de flujos financieros ilícitos; colaboración entre organismos técnicos (aduanas, migración, unidades de análisis financiero) y el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta", explica Andueza para Sputnik.
A pesar de la ambición técnica del acuerdo, la ausencia de países donde se concentraría el mayor volumen de la producción y logística del narcotráfico es un punto de crítica central. Para Agustín Burbano de Lara, director del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, la ausencia de Colombia y México es notoria.
“No son solo dos países ausentes, son dos puntos neurálgicos ausentes del problema", señala Burbano.
Este punto es compartido por Andueza, quien señala que dicha exclusión tiene como consecuencia que el acuerdo reduzca su capacidad de acción.
"Gran parte del problema del narcotráfico viene de la frontera con Colombia y, si no tenemos información del punto más grande de la región, como por ejemplo México, pues probablemente no termine funcionando o probablemente la capacidad que tengamos de ejecutar acciones conjuntas se vea disminuida drásticamente", explica el experto.
De la voluntad a la operatividad real
Uno de los principales retos para el éxito del compromiso es la construcción de confianza. Burbano de Lara sostiene que la inteligencia es un campo que requiere niveles de reserva y fiabilidad que, hoy por hoy, están en duda entre varias agencias de la región.
"Desde hace algunos años, la inteligencia colombiana perdió confianza en sus contrapartes de inteligencia ecuatoriana y no es algo que tiene que ver solamente con la orientación política de las entidades", resalta.
El analista insiste en que el acuerdo es, por ahora, un bloque más ideológico que operativo. Bajo esta misma línea, subraya la urgencia de activar mecanismos ya existentes antes de crear nuevas estructuras:
"Colombia es clave para Ecuador por la frontera y deberíamos tener un mecanismo que no está activo, pero que sí está legalizado y normado, que es el Combifron (Comisión Binacional Fronteriza); eso también era UNASUR, eso era el Consejo Sudamericano de Defensa. En realidad, la ausencia de Colombia respecto a su relacionamiento con Ecuador en estos temas se da porque no hay voluntad política de Ecuador de activar los mecanismos que ya existen", recuerda Burbano de Lara.
La Comisión Binacional Fronteriza es un mecanismo de diálogo, coordinación e inteligencia entre las Fuerzas Armadas, Policía y Cancillerías de Ecuador y sus países vecinos, principalmente Colombia y Perú. Su objetivo es coordinar operaciones y combatir amenazas transfronterizas.
El papel de EEUU y la autonomía regional
Durante el 2026, Ecuador ha aumentado su cooperación con EEUU en temas de seguridad. En marzo, se llevó a cabo una estrategia conjunta llamada Operación Costa, una estrategia internacional coordinada por la Policía Nacional del Ecuador, Europol y la DEA, entre otros. En abril, la Armada del Ecuador inició la operación Southern Seas 2026 junto al Comando Sur de EEUU. Pese a estos esfuerzos, se evidencia que la inseguridad en el país no se ha reducido.
Ahora, el debate sobre si Ecuador debe apoyarse en la cooperación con Estados Unidos o construir soberanía regional es central. Si bien Washington aporta en inteligencia financiera, los expertos advierten que carece del conocimiento detallado de las dinámicas territoriales locales.
"Ecuador necesita capacidades soberanas; tiene que haber una perspectiva de construir soberanía y capacidades soberanas dentro de Ecuador y eso no se está cumpliendo. Tiene que haber un espacio regional que también tenga relativa autonomía respecto de Estados Unidos", analiza Burbano.
Por su parte, Andueza reconoce que la falta de capacidades locales obliga al país a buscar soportes externos, lo que convierte al acuerdo de Santiago en un paso necesario, aunque insuficiente.
"Hay algunos alcances que nosotros podríamos tener mucho más fuertes dentro del país si se ejecuta el sistema de seguridad de manera mucho más fuerte. No está tan claro si Ecuador tiene la capacidad de hacer eso por sí solo. Y al momento en que no tiene la capacidad de hacer eso por sí solo, pues la única forma sería actuar con alguien por detrás o con un soporte por detrás", reflexiona Andueza.
¿Qué esperar de los próximos meses?
Mientras el Gobierno de Ecuador busca fortalecer la imagen de una gestión activa frente al crimen transnacional, los expertos coinciden en que sin agendas concretas de acción, el acuerdo corre el riesgo de ser solo un ejercicio de comunicación política.
"Va a depender de la capacidad que tienen los países para implementar ese tipo de acuerdos, no solo Ecuador, sino también, incluso los otros países, qué agencia tienen estos países a nivel interno y, dos, qué capacidad política tienen de implementación estos países al interior", explica Andueza.
Finalmente, Burbano de Lara advierte que el desafío es mayor, reconstruir la confianza en el sur.
"No es que, porque hay una disposición presidencial, empiece a haber cooperación de inteligencia; para que haya cooperación de inteligencia tiene que haber muchísima confianza y eso no sé si hay en este momento", cuestiona Burbano.
Los primeros resultados oficiales y la revisión de avances se presentarán en un plazo máximo de 180 días. Los cancilleres y ministros de seguridad de los cinco países signatarios se reunirán nuevamente en Buenos Aires para evaluar el plan de acción conjunto. Los ciudadanos de los países en cuestión estarán atentos a los avances realizados durante este tiempo.
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