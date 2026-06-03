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Éxito del Compromiso de Santiago depende de la "capacidad política" de los países para implementarlo, dice analista

Éxito del Compromiso de Santiago depende de la "capacidad política" de los países para implementarlo, dice analista

Sputnik Mundo

Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia y Perú suscribieron recientemente el "Compromiso Regional de Santiago" contra la delincuencia organizada transnacional. Este... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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Sin embargo, expertos advierten que, sin la inclusión de actores clave como Colombia, México y Brasil, la alianza corre el riesgo de quedarse en un gesto de diplomacia política sin capacidad de impacto real frente a las mafias transnacionales.El vacío de actores neurálgicosLa suscripción del Compromiso de Santiago marcaría un cambio de enfoque hacia una visión no doméstica de la seguridad. Según Félix Andueza, especialista en Relaciones Internacionales, el documento establece cinco ejes estratégicos.A pesar de la ambición técnica del acuerdo, la ausencia de países donde se concentraría el mayor volumen de la producción y logística del narcotráfico es un punto de crítica central. Para Agustín Burbano de Lara, director del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, la ausencia de Colombia y México es notoria.Este punto es compartido por Andueza, quien señala que dicha exclusión tiene como consecuencia que el acuerdo reduzca su capacidad de acción.De la voluntad a la operatividad realUno de los principales retos para el éxito del compromiso es la construcción de confianza. Burbano de Lara sostiene que la inteligencia es un campo que requiere niveles de reserva y fiabilidad que, hoy por hoy, están en duda entre varias agencias de la región.El analista insiste en que el acuerdo es, por ahora, un bloque más ideológico que operativo. Bajo esta misma línea, subraya la urgencia de activar mecanismos ya existentes antes de crear nuevas estructuras:La Comisión Binacional Fronteriza es un mecanismo de diálogo, coordinación e inteligencia entre las Fuerzas Armadas, Policía y Cancillerías de Ecuador y sus países vecinos, principalmente Colombia y Perú. Su objetivo es coordinar operaciones y combatir amenazas transfronterizas.El papel de EEUU y la autonomía regionalDurante el 2026, Ecuador ha aumentado su cooperación con EEUU en temas de seguridad. En marzo, se llevó a cabo una estrategia conjunta llamada Operación Costa, una estrategia internacional coordinada por la Policía Nacional del Ecuador, Europol y la DEA, entre otros. En abril, la Armada del Ecuador inició la operación Southern Seas 2026 junto al Comando Sur de EEUU. Pese a estos esfuerzos, se evidencia que la inseguridad en el país no se ha reducido.Ahora, el debate sobre si Ecuador debe apoyarse en la cooperación con Estados Unidos o construir soberanía regional es central. Si bien Washington aporta en inteligencia financiera, los expertos advierten que carece del conocimiento detallado de las dinámicas territoriales locales.Por su parte, Andueza reconoce que la falta de capacidades locales obliga al país a buscar soportes externos, lo que convierte al acuerdo de Santiago en un paso necesario, aunque insuficiente.¿Qué esperar de los próximos meses?Mientras el Gobierno de Ecuador busca fortalecer la imagen de una gestión activa frente al crimen transnacional, los expertos coinciden en que sin agendas concretas de acción, el acuerdo corre el riesgo de ser solo un ejercicio de comunicación política.Finalmente, Burbano de Lara advierte que el desafío es mayor, reconstruir la confianza en el sur.Los primeros resultados oficiales y la revisión de avances se presentarán en un plazo máximo de 180 días. Los cancilleres y ministros de seguridad de los cinco países signatarios se reunirán nuevamente en Buenos Aires para evaluar el plan de acción conjunto. Los ciudadanos de los países en cuestión estarán atentos a los avances realizados durante este tiempo.

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