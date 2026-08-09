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Revelan primeras imágenes de Mojtabá Jameneí como líder supremo de Irán | Video

Revelan primeras imágenes de Mojtabá Jameneí como líder supremo de Irán | Video

Sputnik Mundo

La agencia iraní 'Mehr' dio a conocer un breve video donde se observa al ayatolá, quien asumió el cargo tras el asesinato de su padre, Alí Jameneí, ocurrido el... 09.08.2026, Sputnik Mundo

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En las imágenes, charla con seguidores del islam; no se percibe el tema de la conversación. Es la primera vez que Mojtabá Jameneí es retratado tras ser designado como líder supremo de Irán.El ayatolá es considerado como una de las figuras más influyentes, aunque reservadas, del Beit (Oficina Presidencial), del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y las fuerzas de seguridad iraníes.Desde finales de la década de 1990, Mojtabá fue un asesor no oficial, pero relevante, de su padre, Alí Jameneí.Previo a su elección como el dirigente supremo de la nación persa, nunca ocupó cargos oficiales en el Gobierno, pero era considerado una figura influyente entre bastidores.Según los especialistas, mantiene una política exterior de línea dura, colaborando estrechamente con el CGRI.

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