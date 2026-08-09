Revelan primeras imágenes de Mojtabá Jameneí como líder supremo de Irán | Video
04:30 GMT 09.08.2026 (actualizado: 08:44 GMT 09.08.2026)
Síguenos en
La agencia iraní 'Mehr' dio a conocer un breve video donde se observa al ayatolá, quien asumió el cargo tras el asesinato de su padre, Alí Jameneí, ocurrido el 28 de febrero, el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel contra el país persa.
En las imágenes, charla con seguidores del islam; no se percibe el tema de la conversación. Es la primera vez que Mojtabá Jameneí es retratado tras ser designado como líder supremo de Irán.
🌎 Revelan primeras imágenes de Mojtabá Jameneí como líder supremo de Irán— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 9, 2026
📌 La agencia iraní Mehr dio a conocer un breve video donde se observa al ayatolá, quien asumió el cargo tras el asesinato de su padre, Alí Jameneí, ocurrido el 28 de febrero, el primer día de ataques de… pic.twitter.com/CtNyMrt3On
El ayatolá es considerado como una de las figuras más influyentes, aunque reservadas, del Beit (Oficina Presidencial), del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y las fuerzas de seguridad iraníes.
Desde finales de la década de 1990, Mojtabá fue un asesor no oficial, pero relevante, de su padre, Alí Jameneí.
Previo a su elección como el dirigente supremo de la nación persa, nunca ocupó cargos oficiales en el Gobierno, pero era considerado una figura influyente entre bastidores.
Según los especialistas, mantiene una política exterior de línea dura, colaborando estrechamente con el CGRI.
ExpandirMinimizar
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).