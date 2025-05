¿Un papa "antifujimorista"? La figura de León XIV se mete en el debate político en Perú

https://noticiaslatam.lat/20250522/un-papa-antifujimorista-la-figura-de-leon-xiv-se-mete-en-el-debate-politico-en-peru-1162670343.html

El contraste entre el gesto serio en el rostro del papa León XIV y la sonrisa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una de las fotografías oficiales divulgadas por el Gobierno peruano alimentaron los cuestionamientos contra la mandataria peruana, que en el piso de su popularidad buscó una tregua a las críticas con la visita al líder de la Iglesia Católica.Es que, si bien Boluarte logró —en medio de una crisis de seguridad y un cambio obligado de gabinete— la autorización para viajar al Vaticano que el mismo Congreso le había negado para viajar al funeral del papa Francisco, la mandataria regresó de la Santa Sede con nuevas críticas sobre si León XIV, nacido en EEUU pero con nacionalidad peruana, realmente le dedicó una entrevista especial o si el Gobierno intentó presentar como un audiencia oficial lo que fue únicamente un saludo protocolar.En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Rodrigo Gil Piedra consideró que puede interpretarse que el viaje de Boluarte al Vaticano fue un intento de la gobernante de "ganar visibilidad y algo de apoyo popular al vincularse con la imagen de un nuevo papa, muy querido por el país". Es que, en efecto, León XIV ha honrado desde su elección los casi 30 años que pasó en Perú como misionero y obispo de Chiclayo.De todas maneras, el experto advirtió que la instancia parece haberle jugado en contra, dado que "se ha notado muy claramente su deseo de figurar a través del papa y sin atender los problemas del país" y cumpliendo lo que, más bien, parece "una búsqueda de realización personal, más relacionada con la frivolidad y el cinismo".Un papa políticoPara empeorar las cosas, las redes sociales han recuperado, casi desde la elección del nuevo papa, algunas participaciones políticas del excardenal Robert Prevost en los que no ocultó sus discrepancias con la gestión de Boluarte. En febrero de 2023, por ejemplo, Prevost respaldó las protestas populares que se habían levantado contra Boluarte, alegando que "es evidente que hay muchos problemas, sectores de la población que se sienten realmente olvidados, ignorados y que tienen reclamos legítimos".Pero no fue la única opinión política de Prevost. En 2017 cuestionó públicamente el polémico indulto que ese año el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) otorgó al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), recomendando al exmandatario "pedir perdón" por "algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales él fue juzgado y sentenciado".El analista, estudioso de la relación entre religión y política en Perú, explicó que Prevost ha combinado posturas muy críticas hacia gobernantes de turno con posturas más ortodoxas del catolicismo, cuestionando "la ideología de género" o políticas de reconocimiento de diversidades sexuales. De esta manera, describió al actual papa como defensor de "una postura más realista sobre cómo el Gobierno ha encarado los problemas sociales y una agenda moral más bien conservadora".Para Gil Piedra, esos posicionamientos políticos del actual papa lo convertirán en "un factor" ineludible de cara a la próxima campaña electoral peruana de cara a las elecciones generales convocadas para abril de 2026. En ese camino, estimó el analista, muchos candidatos querrán "acercarse a la figura papal" defendiendo agendas "vinculadas a la moralidad y la cristianidad", en un contexto de profunda crisis social y política en el país.Esto, sin embargo, puede no ser fácil para los partidos que sostienen al actual Gobierno de Boluarte, especialmente Keiko Fujimori y los demás dirigentes de su partido, Fuerza Popular. "Prevost ha sido muy crítico con el fujimorismo y todos los partidos que de alguna forma han apoyado a este Gobierno. Esos partidos se verán criticados por la imagen papal, que tuvo una posición clara sobre ello", interpretó el experto.Del otro lado, estimó que algunas formaciones políticas conservadoras como Renovación Popular, liderada por el actual alcalde de Lima Rafael López Aliaga —que además se crió en Chiclayo—, sí podrían recostarse sobre la figura papal a partir de sus coincidencias en relación a agendas morales y de "conservadurismo social".¿Puede la campaña electoral alejar al papa de Perú?Tras el fallecimiento del papa Francisco, no fueron pocos los argentinos que aseguraron que los intentos de vincular a la cabeza de la Iglesia Católica con el peronismo y utilizarlo como parte del debate político local fueron determinantes para que el exobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, no visitara su tierra natal durante su papado.Para Gil Piedra, está claro que León XIV sí visitará Perú entre sus primeros viajes, aunque es posible que busque actuar con cautela para no acabar siendo parte de las disputas electorales de Perú. "Creo que el papa todavía se está acomodando y podría ser muy arriesgado hacer un viaje a Perú antes o en medio de la campaña", comentó, teorizando que lo más probable sea que Su Santidad visite tierras peruanas recién en el segundo semestre de 2026, con un nuevo Gobierno peruano ya instalado.Gil Piedra admitió, de todos modos, que el poder unificador que el papa tuvo entre los peruanos en estos primeros días desde su elección es parte más bien de "una luna de miel" que ha arrojado "algunas luces en términos de buscar unidad y solidaridad entre los peruanos, habitualmente desunidos y fragmentados".Es que, para el experto, esas señales de unidad que el nuevo papa puede inspirar al pueblo peruano se apagarán rápidamente cuando comience la campaña electoral, desatando nuevamente una "lucha encarnizada" entre los diferentes dirigentes políticos.

