El papa León XIV llama a la solidaridad internacional con Venezuela tras los devastadores terremotos

El papa, de estrecha relación con América Latina debido a sus casi 18 años viviendo en Perú en distintas misiones sacerdotales, expresó que reza "por las víctimas, sus familiares y por todos aquellos que padecen las consecuencias de estas tragedias".León XIV cerró su discurso pidiendo "que no falte la solidaridad de la comunidad internacional con esta querida nación".
"Deseo expresar nuestra cercanía, mía y de todo el Colegio Cardenalicio, a la población de Venezuela duramente golpeada", declaró el sumo pontífice al finalizar el consistorio de cardenales llevado a cabo en el Vaticano.
El papa, de estrecha relación con América Latina debido a sus casi 18 años viviendo en Perú en distintas misiones sacerdotales, expresó que reza "por las víctimas, sus familiares y por todos aquellos que padecen las consecuencias de estas tragedias".