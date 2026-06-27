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El papa León XIV llama a la solidaridad internacional con Venezuela tras los devastadores terremotos
El papa León XIV llama a la solidaridad internacional con Venezuela tras los devastadores terremotos
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"Deseo expresar nuestra cercanía, mía y de todo el Colegio Cardenalicio, a la población de Venezuela duramente golpeada", declaró el sumo pontífice al... 27.06.2026, Sputnik Mundo
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El papa, de estrecha relación con América Latina debido a sus casi 18 años viviendo en Perú en distintas misiones sacerdotales, expresó que reza "por las víctimas, sus familiares y por todos aquellos que padecen las consecuencias de estas tragedias".León XIV cerró su discurso pidiendo "que no falte la solidaridad de la comunidad internacional con esta querida nación".
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El papa León XIV llama a la solidaridad internacional con Venezuela tras los devastadores terremotos

22:57 GMT 27.06.2026
© AP Photo / Andrew MedichiniPapa León XIV
Papa León XIV - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2026
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"Deseo expresar nuestra cercanía, mía y de todo el Colegio Cardenalicio, a la población de Venezuela duramente golpeada", declaró el sumo pontífice al finalizar el consistorio de cardenales llevado a cabo en el Vaticano.
El papa, de estrecha relación con América Latina debido a sus casi 18 años viviendo en Perú en distintas misiones sacerdotales, expresó que reza "por las víctimas, sus familiares y por todos aquellos que padecen las consecuencias de estas tragedias".
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León XIV cerró su discurso pidiendo "que no falte la solidaridad de la comunidad internacional con esta querida nación".
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