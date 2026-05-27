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El reclamo de la Iglesia argentina al Gobierno de Milei ocurre ante "una pauperización creciente", dice experto

El reclamo de la Iglesia argentina al Gobierno de Milei ocurre ante "una pauperización creciente", dice experto

Sputnik Mundo

El arzobispo de Buenos Aires pidió acuerdos políticos y advirtió sobre la pobreza, polarización y violencia verbal durante un acto al que asistió el... 27.05.2026, Sputnik Mundo

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El vínculo entre el Gobierno de Javier Milei y la Iglesia argentina sumó un nuevo episodio de tensión tras el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien exigió ante el mandatario y la plana mayor del Ejecutivo un mayor compromiso con los sectores vulnerables y un freno al deterioro del vínculo social.El mensaje fue pronunciado durante el tradicional Tedeum por el 25 de mayo —fecha en la que Argentina conmemora su Cabildo Abierto de 1810, instancia fundamental previa a la independencia de 1816—, celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Allí, García Cuerva llamó a "refundar el vínculo social y político" y cuestionó el clima de confrontación pública.El arzobispo también vinculó la situación social con la falta de trabajo y la pérdida de expectativas. Además, cuestionó la violencia verbal y habló de un "terrorismo de las redes", al describir dinámicas de descalificación y difamación presentes en el debate público. "La sombra de un desmembramiento social se asoma en el horizonte", afirmó durante el oficio religioso.Milei respondió un día después y evitó una confrontación directa con la Iglesia. "No tengo nada de qué quejarme. Abre un diálogo y un debate, me parece supervalioso", sostuvo en declaraciones radiales. El mandatario consideró que García Cuerva expresó una "opinión válida". Pese al tono moderado del jefe de Estado, dirigentes y legisladores oficialistas salieron al cruce del arzobispo y cuestionaron el contenido político de la homilía.Uno de ellos fue el diputado de la Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, uno de los principales alfiles parlamentarios del oficialismo, quien calificó al discurso del arzobispo de "lamentable e injusto con los logros del Gobierno". En abierta confrontación con García Cuerva, el legislador denunció que "algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres", acompañando el mensaje con imágenes del religioso posando junto a dirigentes opositores.El episodio se produjo en un escenario signado por las crecientes advertencias de la Iglesia respecto a la situación social y el aumento de la demanda de asistencia en distintos sectores del país. En abril, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, había alertado sobre el aumento de los pedidos de ayuda a Cáritas y reclamado respuestas oficiales frente a problemas vinculados con instituciones de discapacidad. "Se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda, la asistencia de Cáritas", sostuvo entonces.Colombo afirmó además que los planteos de la Iglesia no responden a una posición partidaria. "Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria", señaló al explicar la postura del Episcopado. El dirigente religioso sostuvo que las preocupaciones planteadas buscan llamar la atención sobre necesidades concretas de los sectores más vulnerables.Durante la entrevista radial en la que respondió a García Cuerva, Milei también confirmó gestiones diplomáticas para una eventual visita del papa León XIV a Argentina en noviembre, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial del Vaticano sobre el viaje. "Es altamente probable", afirmó al referirse a esa posibilidad y al escenario abierto.Un actor insoslayable"Es una homilía que va en consonancia con el pensamiento histórico de la Iglesia", dijo a Sputnik el analista político Juan Adaro. Según el experto, el arzobispo García Cuerva "aprovecha estas ocasiones para dar un mensaje dentro de un contexto institucional y cuidando mucho las formas, pero ahora se nota una tensión creciente".El especialista afirmó que el arzobispo habló de "la defensa de los jubilados, de los más débiles, incluso de los discapacitados", pero también de "las formas" del oficialismo. Para el analista, el mensaje fue "100% fiel a lo que viene pensando la Iglesia y a lo que representa en Argentina" frente al deterioro social.El investigador remarcó que la Iglesia conserva una amplia red territorial: "Hay muchos comedores que se sostienen gracias a que está la Iglesia en esos lugares dándole de comer a la gente". Según sostuvo, esa presencia histórica explica que siga teniendo "ese rol de contención social" ante los sectores más vulnerables.Sobre la reacción presidencial, Adaro consideró que Milei "entendió bien que no era un enemigo para sumarle a la mesa". Según dijo, al Gobierno "le sigue conviniendo pelearse contra el kirchnerismo y con el pasado" antes que subir al ring a una institución que "se mide con otra vara" y no compite en elecciones.Una respuesta moderada"La Iglesia está manteniendo el mensaje que históricamente ha desplegado", respondió ante la consulta de Sputnik el politólogo Gustavo Marangoni. Para el analista, la diferencia es que "ahora se nota mucho más el contraste respecto a las políticas desplegadas por el Gobierno", en un contexto de ajuste, tensión social y caída del poder adquisitivo.Para Marangoni, el episodio también revela un cálculo del presidente "Es interesante que Milei decida no confrontar abiertamente con García Cuerva ni con la Iglesia en su conjunto", sostuvo. En su mirada, esa moderación "contrasta con el estilo confrontativo que mantiene frente a otros actores"."Está claro que el presidente considera que no es un momento adecuado como para sumar un adversario de esta relevancia", afirmó Marangoni. En ese marco, para el experto, la decisión de Milei de evitar una escalada abierta muestra que el Gobierno reconoce el "costo político de confrontar con una voz de alcance nacional".

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