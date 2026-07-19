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Una experta augura un repunte histórico de las temperaturas globales en 2027 a causa de El Niño

Una experta augura un repunte histórico de las temperaturas globales en 2027 a causa de El Niño

Sputnik Mundo

El fuerte calentamiento de la superficie del mar en todo el planeta y el repunte del fenómeno climático de El Niño podrían provocar un récord de temperatura... 19.07.2026, Sputnik Mundo

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Según la especialista, tras alcanzar su punto álgido, El Niño suele impulsar la temperatura media global, en parte por el calentamiento de las aguas tropicales del Atlántico Norte y del océano Índico."Por eso, no sería de extrañar que el año que viene se batiera un nuevo récord mundial de temperatura", añadió.El Niño es un fenómeno natural en el que la temperatura del agua en la zona ecuatorial del océano Pacífico alcanza valores anómalos. Este calentamiento altera su interacción con la atmósfera y puede desencadenar una serie de cambios climáticos en todo el planeta.

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