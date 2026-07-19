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Una experta augura un repunte histórico de las temperaturas globales en 2027 a causa de El Niño
Una experta augura un repunte histórico de las temperaturas globales en 2027 a causa de El Niño
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El fuerte calentamiento de la superficie del mar en todo el planeta y el repunte del fenómeno climático de El Niño podrían provocar un récord de temperatura... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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Según la especialista, tras alcanzar su punto álgido, El Niño suele impulsar la temperatura media global, en parte por el calentamiento de las aguas tropicales del Atlántico Norte y del océano Índico."Por eso, no sería de extrañar que el año que viene se batiera un nuevo récord mundial de temperatura", añadió.El Niño es un fenómeno natural en el que la temperatura del agua en la zona ecuatorial del océano Pacífico alcanza valores anómalos. Este calentamiento altera su interacción con la atmósfera y puede desencadenar una serie de cambios climáticos en todo el planeta.
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Una experta augura un repunte histórico de las temperaturas globales en 2027 a causa de El Niño

11:53 GMT 19.07.2026
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Sequía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
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El fuerte calentamiento de la superficie del mar en todo el planeta y el repunte del fenómeno climático de El Niño podrían provocar un récord de temperatura global en 2027, declaró a Sputnik la climatóloga australiana Andrea Taschetto.
"La temperatura global de la superficie del mar es ahora muy elevada, y mayo de 2026 resultó el mes más cálido de la historia de las observaciones [en cuanto a este índice]", señaló.
Según la especialista, tras alcanzar su punto álgido, El Niño suele impulsar la temperatura media global, en parte por el calentamiento de las aguas tropicales del Atlántico Norte y del océano Índico.
"Por eso, no sería de extrañar que el año que viene se batiera un nuevo récord mundial de temperatura", añadió.
El Niño es un fenómeno natural en el que la temperatura del agua en la zona ecuatorial del océano Pacífico alcanza valores anómalos. Este calentamiento altera su interacción con la atmósfera y puede desencadenar una serie de cambios climáticos en todo el planeta.
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