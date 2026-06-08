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Sequía y El Niño golpearán los cultivos en Asia, alertan especialistas

Sequía y El Niño golpearán los cultivos en Asia, alertan especialistas

Sputnik Mundo

La reducción de lluvias y las altas temperaturas ya afectan la siembra y el rendimiento de diversos cultivos en la región asiática, mientras expertos advierten... 08.06.2026, Sputnik Mundo

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Desde las regiones productoras de cereales en la India, así como los arrozales del sudeste asiático y las plantaciones de palma aceitera en Indonesia, las altas temperaturas y las lluvias por debajo de lo normal están afectando la actividad agrícola y obligando a algunos productores a reducir o retrasar sus siembras.La situación representa un desafío adicional para los agricultores, quienes también enfrentan el aumento de costos en fertilizantes y combustibles derivado de la guerra en Irán, lo que incrementa la presión sobre la producción agrícola regional.Los mercados internacionales ya reflejan parte de esta incertidumbre. El precio del trigo acumula un alza cercana al 20% desde principios de 2026, mientras que el arroz ha registrado repuntes de alrededor de 15% en los principales centros exportadores del sudeste asiático.Especialistas prevén que El Niño cause adversidades más intensas de las que se tiene registro. Esto se desarrollará durante la segunda mitad del año, provocando condiciones más cálidas y secas en gran parte de Asia, al tiempo que aumentan las precipitaciones en diversas zonas del continente americano.En la India, las autoridades meteorológicas redujeron recientemente sus previsiones para la temporada del monzón, fundamental para la agricultura nacional. Operadores del sector señalaron que las elevadas temperaturas y el posible retraso de las lluvias podrían afectar la siembra de arroz, soya, maíz, legumbres y caña de azúcar.La preocupación también se extiende al sudeste asiático. Agricultores de Tailandia advirtieron sobre el riesgo de contar con agua insuficiente para completar una segunda cosecha anual, situación que podría reducir la producción de arroz si las condiciones secas persisten durante los próximos meses.

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