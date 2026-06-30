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El Niño agita los mercados agrícolas: cómo afectaría el comercio global de cacao, café y azúcar

El Niño agita los mercados agrícolas: cómo afectaría el comercio global de cacao, café y azúcar

Sputnik Mundo

La producción de cultivos como el café, el cacao y otros productos podría verse afectada en 2026 debido al fenómeno de El Niño, que altera las temperaturas del... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Los contratos de futuros de cacao con entrega a finales de junio alcanzaron los 5.040 dólares por tonelada en la Bolsa de Nueva York, su nivel más alto desde enero de 2026.En el contexto de la llegada de El Niño, los expertos prevén que los precios superen los 6.000-7.000 dólares por tonelada en el tercer trimestre si caen las cosechas en Costa de Marfil y Ghana, e incluso podrían acercarse a los 10.000 dólares.Sin embargo, esta previsión aún está lejos del máximo histórico de 2024, cuando el cacao llegó a cotizar cerca de los 12.000 dólares por tonelada.El azúcar tampoco escapa a los efectos del clima. El Niño amenaza la producción en la India, que podría caer entre tres y ocho millones de toneladas. El país ya suspendió sus exportaciones hasta el 30 de septiembre. Si prolonga la medida mientras Brasil no logra compensar la oferta, los precios, que ya superan los 660 dólares por tonelada, podrían alcanzar los 750-800 dólares, según los expertos.Para muchos países importadores, especialmente en África y el sur de Asia, el aumento de los precios del azúcar supondrá un encarecimiento de la cesta de la compra de entre un 10% y un 15%, estimaron los analistas.En el caso del café, el impacto de El Niño varía según la variedad: la sequía podría reducir la producción de robusta en Vietnam e Indonesia, mientras que en Brasil, principal productor de arábica, el efecto es más incierto.Así, el tiempo seco en Vietnam e Indonesia refuerza la presión alcista sobre el robusta, con posibles niveles de 3.800, 4.000 y 4.200 dólares por tonelada si se confirman los riesgos climáticos.El Niño es un fenómeno climático en el que las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal. Esto altera la circulación atmosférica y aumenta el riesgo de olas de calor, inundaciones y huracanes en distintas regiones del mundo.Previamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que El Niño "echará más leña al fuego del calentamiento global", al señalar que este fenómeno meteorológico podría alterar el funcionamiento de los sistemas alimentarios e hídricos.

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