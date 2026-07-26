https://noticiaslatam.lat/20260726/tropas-rusas-reducen-el-potencial-militar-de-kiev-para-mermar-su-terrorismo-indica-el-kremlin-1174426361.html

Tropas rusas reducen el potencial militar de Kiev para mermar su terrorismo, indica el Kremlin

Tropas rusas reducen el potencial militar de Kiev para mermar su terrorismo, indica el Kremlin

Sputnik Mundo

El Ejército de Rusia está eliminando el potencial militar ucraniano para neutralizar la amenaza terrorista proveniente de Kiev, declaró el portavoz... 26.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-26T16:41+0000

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Asimismo, Peskov recalcó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya ha expresado todas las propuestas de Rusia sobre Ucrania, las cuales son bien conocidas por Kiev. Además, señaló que la respuesta del Estado euroasiático a las nuevas iniciativas sobre la crisis ucraniana dependerá del grado en que estas se ajusten a los intereses de Moscú."El régimen de Kiev sabe muy bien lo que hay que hacer", aseveró.En cuanto a las informaciones sobre presuntas conversaciones entre Washington y Kiev sobre un alto el fuego aéreo, Peskov consideró que es prematuro comentar estas noticias dado que su veracidad se desconoce.Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil. Entre ellos, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños. Recientemente, las FFAA de Ucrania bombardearon con drones instalaciones turísticas en la localidad de Kirílovka, en la región rusa de Zaporozhie, dejando 12 fallecidos, entre ellos cuatro menores de edad, así como 19 heridos.

https://noticiaslatam.lat/20260703/una-nueva-fase-de-terror-moscu-denuncia-la-escalada-de-crimenes-de-guerra-de-kiev-contra-civiles-1174151338.html

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