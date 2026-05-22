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Ucrania ataca un corpus estudiantil en la república de Lugansk
Ucrania ataca un corpus estudiantil en la república de Lugansk
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Durante la noche, unos drones de las FFAA de Ucrania atacaron un corpus estudiantil y una residencia de estudiantes en la república popular de Lugansk. 22.05.2026, Sputnik Mundo
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"Esta noche se ha producido una tragedia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado un ataque selectivo contra niños indefensos que dormían. Los drones enemigos atacaron el edificio de aulas y la residencia de estudiantes del Colegio Profesional de Starobilsk, perteneciente a nuestra Universidad Pedagógica", informó el jefe de la república popular de Lugansk, Leonid Pásechnik.En el momento del ataque, en el edificio se encontraban 86 jóvenes de entre 14 y 18 años, detalló.El ataque causó 35 heridos que reciben la asistencia médica necesaria. Los equipos de rescate siguen buscando a quienes han quedado sepultados bajo los escombros.En la ciudad también han resultado dañados edificios administrativos, tiendas y viviendas particulares.
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Ucrania ataca un corpus estudiantil en la república de Lugansk

06:01 GMT 22.05.2026 (actualizado: 06:21 GMT 22.05.2026)
© Foto : Leonid PásechnikLas consecuencias del ataque ucraniano
Las consecuencias del ataque ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
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Durante la noche, unos drones de las FFAA de Ucrania atacaron un corpus estudiantil y una residencia de estudiantes en la república popular de Lugansk.
"Esta noche se ha producido una tragedia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado un ataque selectivo contra niños indefensos que dormían. Los drones enemigos atacaron el edificio de aulas y la residencia de estudiantes del Colegio Profesional de Starobilsk, perteneciente a nuestra Universidad Pedagógica", informó el jefe de la república popular de Lugansk, Leonid Pásechnik.
En el momento del ataque, en el edificio se encontraban 86 jóvenes de entre 14 y 18 años, detalló.
El ataque causó 35 heridos que reciben la asistencia médica necesaria. Los equipos de rescate siguen buscando a quienes han quedado sepultados bajo los escombros.
En la ciudad también han resultado dañados edificios administrativos, tiendas y viviendas particulares.
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