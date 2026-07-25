Asciende a 12 el número de fallecidos por ataque ucraniano contra una zona turística en Zaporozhie
17:02 GMT 25.07.2026 (actualizado: 17:58 GMT 25.07.2026)
© Foto : Ministerio de Emergencias de RusiaConsecuencias del ataque ucraniano contra un centro turístico de la región rusa de Zaporozhie, el 25 de julio del 2026
© Foto : Ministerio de Emergencias de Rusia
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El balance de fallecidos tras el ataque nocturno contra instalaciones turísticas en la región rusa de Zaporozhie asciende a 12 , incluidos cuatro menores de edad. Desde Moscú califican el ataque de "demostración nazi bestial" y llaman a la comunidad internacional a "no hacer la vista gorda".
Los equipos del Ministerio de Emergencias de Rusia finalizaron las labores de búsqueda en la localidad de Kirílovka, donde lograron rescatar con vida a dos personas atrapadas bajo los restos de las estructuras dañadas, entre ellas un menor, anunció el gobernador de Zaporozhie, Evgueni Bálitski. Con esto, el balance de muertos ascendió a 12, además de 16 heridos, entre ellos cinco niños.
El gobernador calificó el ataque de "inhumano" y señaló que, en memoria de las víctimas, las autoridades regionales declararon el 26 de julio como jornada de luto. Mientras tanto, el Comité de Investigación ruso abrió un expediente penal por lo ocurrido.
Moscú insta a las organizaciones internacionales correspondientes a no guardar silencio ante los crímenes de las Fuerzas Armadas ucranianas perpetrados contra las regiones rusas de Kírov y Zaporozhie los días 24 y 25 de julio, declaró al respecto la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
"Instamos a todos los gobiernos responsables, a las organizaciones internacionales correspondientes y a los medios de comunicación independientes a no hacer la vista gorda ante los sangrientos ataques terroristas en las regiones de Kírov y Zaporozhie", escribió la portavoz en un comunicado publicado en la página web de la Cancillería rusa.
Los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra civiles contra Zaporozhie representan unos "crímenes inhumanos", destaca la misiva del Ministerio.
A su vez, la diplomática señala que "el régimen de Kiev, que sufre una derrota militar y es incapaz de revertir el trágico curso de las hostilidades, se está vengando de la población civil inocente, atacando deliberadamente a los más vulnerables". Zajárova denunció además que "Volodímir Zelenski y sus cómplices, así como los patrocinadores y agentes occidentales que los apoyan, deben recordar que pagarán un alto precio por cada crimen que cometan".
Anteriormente, el gobernador de la provincia rusa de Kírov, Alexandr Sokolov, comunicó que cinco personas fallecieron y 26 resultaron heridas por un ataque ucraniano con misiles contra una empresa de la ciudad homónima.
Anteriormente, el gobernador de la provincia rusa de Kírov, Alexandr Sokolov, comunicó que cinco personas fallecieron y 26 resultaron heridas por un ataque ucraniano con misiles contra una empresa de la ciudad homónima.
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