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Asciende a 12 el número de fallecidos por ataque ucraniano contra una zona turística en Zaporozhie

Asciende a 12 el número de fallecidos por ataque ucraniano contra una zona turística en Zaporozhie

Sputnik Mundo

El balance de fallecidos tras el ataque nocturno contra instalaciones turísticas en la región rusa de Zaporozhie asciende a 12 , incluidos cuatro menores de... 25.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-25T17:02+0000

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Los equipos del Ministerio de Emergencias de Rusia finalizaron las labores de búsqueda en la localidad de Kirílovka, donde lograron rescatar con vida a dos personas atrapadas bajo los restos de las estructuras dañadas, entre ellas un menor, anunció el gobernador de Zaporozhie, Evgueni Bálitski. Con esto, el balance de muertos ascendió a 12, además de 16 heridos, entre ellos cinco niños.El gobernador calificó el ataque de "inhumano" y señaló que, en memoria de las víctimas, las autoridades regionales declararon el 26 de julio como jornada de luto. Mientras tanto, el Comité de Investigación ruso abrió un expediente penal por lo ocurrido.Moscú insta a las organizaciones internacionales correspondientes a no guardar silencio ante los crímenes de las Fuerzas Armadas ucranianas perpetrados contra las regiones rusas de Kírov y Zaporozhie los días 24 y 25 de julio, declaró al respecto la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.Los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra civiles contra Zaporozhie representan unos "crímenes inhumanos", destaca la misiva del Ministerio.A su vez, la diplomática señala que "el régimen de Kiev, que sufre una derrota militar y es incapaz de revertir el trágico curso de las hostilidades, se está vengando de la población civil inocente, atacando deliberadamente a los más vulnerables". Zajárova denunció además que "Volodímir Zelenski y sus cómplices, así como los patrocinadores y agentes occidentales que los apoyan, deben recordar que pagarán un alto precio por cada crimen que cometan".Anteriormente, el gobernador de la provincia rusa de Kírov, Alexandr Sokolov, comunicó que cinco personas fallecieron y 26 resultaron heridas por un ataque ucraniano con misiles contra una empresa de la ciudad homónima.

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