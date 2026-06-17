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Al menos un muerto en un ataque ucraniano contra un autobús de un equipo infantil de fútbol bielorruso
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Las FFAA de Ucrania lanzaron drones contra el autobús de un equipo infantil de fútbol de Gomel que se dirigía a la ciudad rusa de Gelendzhik para pasar unas... 17.06.2026, Sputnik Mundo
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En total, se informó que seis personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños.Todos los heridos fueron trasladados rápidamente al hospital, donde recibieron la asistencia médica necesaria. Los demás pasajeros serán devueltos a sus hogares en breve.Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil. Así, atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, donde se alojaban 86 personas. La tragedia causó 21 fallecidos y dejó 44 heridos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental y lo calificó de "terrorista".
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Al menos un muerto en un ataque ucraniano contra un autobús de un equipo infantil de fútbol bielorruso
Las FFAA de Ucrania lanzaron drones contra el autobús de un equipo infantil de fútbol de Gomel que se dirigía a la ciudad rusa de Gelendzhik para pasar unas vacaciones. La tragedia se produjo cerca de la ciudad rusa de Briansk, informó el gobernador interino de la provincia homónima, Egor Kovalchuk.
"Como resultado del ataque, murió una mujer que acompañaba al equipo", confirmó.
En total, se informó que seis personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños.
Todos los heridos fueron trasladados rápidamente al hospital, donde recibieron la asistencia médica necesaria. Los demás pasajeros serán devueltos a sus hogares en breve.
Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil. Así, atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, donde se alojaban 86 personas. La tragedia causó 21 fallecidos
y dejó 44 heridos.
A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental y lo calificó de "terrorista"
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