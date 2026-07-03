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"Una nueva fase de terror": Moscú denuncia la escalada de crímenes de guerra de Kiev contra civiles

"Una nueva fase de terror": Moscú denuncia la escalada de crímenes de guerra de Kiev contra civiles

Sputnik Mundo

Los últimos tres meses —de abril a junio— marcaron un nuevo y alarmante récord en el número de víctimas entre niños y adolescentes, enfatizó el comisionado de... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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En total, indicó que las acciones terroristas de Kiev causaron la muerte de 422 civiles rusos entre abril y junio. En comparación con el trimestre anterior, el aumento superó el 76%, con 1.315 civiles más entre muertos y heridos.Los principales esfuerzos militares de Kiev se desplazaron hacia una guerra terrorista contra la población civil, aseveró.El funcionario reveló la estadística: al menos 29 heridos y 5 muertos al día, al señalar que este es el resultado por el que pagan los patrocinadores de Kiev.En este sentido, subrayó que Occidente comenzó a suministrar a Kiev entre 6 y 8 veces más drones asesinos, lo que provocó un aumento significativo de los ataques terroristas contra la población civil.Así, denunció que Occidente intenta por todos los medios evitar que Kiev rinda cuentas por sus actos.Además, indicó que al menos 8.434 civiles rusos murieron y más de 22.000 resultaron heridos desde febrero de 2022 como consecuencia de ataques ucranianos.En total, desde febrero de 2022 se han registrado más de 462.000 municiones disparadas contra objetivos civiles en el territorio ruso, reportó.En este contexto, el titular constató que tanto Kiev como sus patrocinadores europeos buscan convencer al mundo que usar el terrorismo contra la población civil es "una norma". A su vez, Miróshnik calificó este agravamiento del conflicto por parte de Ucrania como una rotura de normas y principios del derecho humanitario internacional.Bajas reales en el campo de batallaUcrania sufre enormes bajas en el campo de batalla, pero ni Kiev ni Bruselas quieren reconocerlas, sostuvo Miróshnik.El diplomático señaló que esas cifras son una "confirmación objetiva de las enormes bajas que sufre Ucrania".

https://noticiaslatam.lat/20260702/ya-parece-una-tactica-deliberada-nuevo-ataque-ucraniano-contra-un-autobus-bielorruso-deja-heridos--1174139503.html

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