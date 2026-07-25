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Bolívar en el siglo XXI: movimientos sociales venezolanos reivindican su pensamiento frente a los desafíos regionales
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A 243 años del nacimiento de Simón Bolívar, el líder de la independencia de seis naciones suramericanas y una de las figuras políticas más influyentes del... 25.07.2026, Sputnik Mundo
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En ese contexto, los exdiputados constituyentistas Mario Silva y Fernando Rivero afirmaron en declaraciones a Sputnik que la conmemoración del Libertador ocurre en un momento marcado por el debate sobre la soberanía nacional, la organización popular y la respuesta de los movimientos sociales frente a la injerencia extranjera y las tensiones geopolíticas en la región. La actividad, que se replicó en plazas Bolívar de distintas ciudades del territorio venezolano, reunió a organizaciones populares, comunales y dirigentes políticos que vincularon el ideario bolivariano con la defensa de la soberanía nacional y el principio de autodeterminación de los pueblos. La soberanía como frente comúnPara el también comunicador popular, Mario Silva, la movilización de los movimientos sociales representa una respuesta frente a lo que calificó como un proceso que genera dudas sobre el futuro de la soberanía nacional. "Entonces la gente ya no puede seguir entendiendo esto como una táctica o estrategia (…)", afirmó.Silva sostuvo que el momento exige una mayor organización de las bases populares y señaló que el debate político trasciende las diferencias internas, para centrarse en la defensa de la independencia del país. En ese contexto, hizo referencia a la posibilidad de que en los próximos días se coloque una instancia de diálogo impulsada desde Estados Unidos, por lo que sostuvo que las organizaciones populares deben construir una respuesta propia. Consultado sobre las enseñanzas que deja Bolívar para la Venezuela actual, Silva estableció un vínculo entre el pensamiento del Libertador y el legado político del expresidente Hugo Chávez. "Hoy, lucha, igual que Chávez. No podemos seguir borrando a Chávez ni permitiendo que nos borren a Chávez. Chávez nos dio ejemplo. Chávez fue el que nos despertó a Bolívar cuando, en la Cuarta República, a Bolívar se le iba nada más a visitar el día de su nacimiento y el de su muerte para ponerle una flor", expresó. Según el exconstituyente, el momento actual demanda retomar tanto el pensamiento emancipador de Bolívar como el proyecto político impulsado por Chávez. "Tenemos que retornar al discurso emancipador de Bolívar y al discurso revolucionario y luchador del comandante Chávez", agregó. Silva también dirigió un mensaje a los movimientos progresistas de América Latina, a los que llamó a fortalecer la coordinación frente a lo que considera una ofensiva política regional. En ese sentido, sostuvo que distintos gobiernos de la región forman parte de una estrategia orientada, según dijo, a consolidar la influencia estadounidense en el continente. "La víctima última va a ser Cuba, si nosotros lo permitimos. Todos los movimientos tienen ahorita que pasar por encima de las diferencias y responderle al imperialismo", inició. Durante la entrevista, Silva también cuestionó recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre organizaciones políticas de izquierda en la región. "El hecho de que ellos sigan tildando de terroristas o narcoterroristas a quienes combaten la política expansionista de Washington, demuestra quiénes son realmente los que impulsan esas políticas. Nosotros tenemos que responder como pueblo, con nuestras propias características revolucionarias y no de acuerdo con lo que dictamine el imperialismo norteamericano", afirmó. Revindicar el proyecto de la Patria GrandePor su parte, el exdiputado constituyente Fernando Rivero refirió que la concentración realizada en Caracas forma parte de una movilización nacional convocada por organizaciones populares.Rivero agregó que la movilización también busca expresar rechazo al secuestro del presidente Nicolás Maduro, y a la presencia militar extranjera en territorio venezolano. Asimismo, resaltó que la jornada sirvió para expresar solidaridad con otros países y causas internacionales. "Hoy el pueblo de Venezuela levanta su voz en apoyo a la causa de Palestina, condenando la agresión a Cuba, ratificando la solidaridad con Irán y con los pueblos que luchan, pero, ante todo, refrendando su compromiso con la vida", afirmó. Para Rivero, la conmemoración del natalicio de Bolívar trasciende el homenaje histórico y representa una reafirmación de principios políticos. "Celebrar el natalicio de Bolívar es celebrar el antiimperialismo, la unidad de los pueblos y el proyecto de Patria Grande, un proyecto emancipatorio que acá en Venezuela se llama Revolución Bolivariana y que hoy estamos obligados a defender", concluyó.
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Bolívar en el siglo XXI: movimientos sociales venezolanos reivindican su pensamiento frente a los desafíos regionales

02:15 GMT 25.07.2026 (actualizado: 03:27 GMT 25.07.2026)
© AP Photo / Matias DelacroixMural de Simón Bolívar en Caracas, Venezuela.
Mural de Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. - Sputnik Mundo, 1920, 25.07.2026
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A 243 años del nacimiento de Simón Bolívar, el líder de la independencia de seis naciones suramericanas y una de las figuras políticas más influyentes del siglo XIX, movimientos sociales venezolanos se concentraron en la Plaza Bolívar de Caracas para reivindicar su pensamiento integracionista y antiimperialista.
En ese contexto, los exdiputados constituyentistas Mario Silva y Fernando Rivero afirmaron en declaraciones a Sputnik que la conmemoración del Libertador ocurre en un momento marcado por el debate sobre la soberanía nacional, la organización popular y la respuesta de los movimientos sociales frente a la injerencia extranjera y las tensiones geopolíticas en la región.
La actividad, que se replicó en plazas Bolívar de distintas ciudades del territorio venezolano, reunió a organizaciones populares, comunales y dirigentes políticos que vincularon el ideario bolivariano con la defensa de la soberanía nacional y el principio de autodeterminación de los pueblos.

La soberanía como frente común

Para el también comunicador popular, Mario Silva, la movilización de los movimientos sociales representa una respuesta frente a lo que calificó como un proceso que genera dudas sobre el futuro de la soberanía nacional.
"Entonces la gente ya no puede seguir entendiendo esto como una táctica o estrategia (…)", afirmó.
Silva sostuvo que el momento exige una mayor organización de las bases populares y señaló que el debate político trasciende las diferencias internas, para centrarse en la defensa de la independencia del país.
En ese contexto, hizo referencia a la posibilidad de que en los próximos días se coloque una instancia de diálogo impulsada desde Estados Unidos, por lo que sostuvo que las organizaciones populares deben construir una respuesta propia.
"Nosotros estamos obligados a hacer una contramesa para responderle al Gobierno norteamericano (...). Nuestro pueblo tiene que organizarse desde las bases para lograr recuperar lo que ha sido la pérdida de nuestra soberanía, la pérdida de nuestra libertad y la pérdida de la revolución bolivariana. (…) La revolución está en el pueblo, está en toda la gente que tenemos aquí", sostuvo.
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Consultado sobre las enseñanzas que deja Bolívar para la Venezuela actual, Silva estableció un vínculo entre el pensamiento del Libertador y el legado político del expresidente Hugo Chávez.
"Hoy, lucha, igual que Chávez. No podemos seguir borrando a Chávez ni permitiendo que nos borren a Chávez. Chávez nos dio ejemplo. Chávez fue el que nos despertó a Bolívar cuando, en la Cuarta República, a Bolívar se le iba nada más a visitar el día de su nacimiento y el de su muerte para ponerle una flor", expresó.
Según el exconstituyente, el momento actual demanda retomar tanto el pensamiento emancipador de Bolívar como el proyecto político impulsado por Chávez. "Tenemos que retornar al discurso emancipador de Bolívar y al discurso revolucionario y luchador del comandante Chávez", agregó.
Silva también dirigió un mensaje a los movimientos progresistas de América Latina, a los que llamó a fortalecer la coordinación frente a lo que considera una ofensiva política regional.
"Ya nosotros estamos en avance con los movimientos de América Latina para que, dentro de nuestras diferencias, nosotros empecemos a despertar. El tema no es Venezuela nada más", afirmó.
En ese sentido, sostuvo que distintos gobiernos de la región forman parte de una estrategia orientada, según dijo, a consolidar la influencia estadounidense en el continente.
"La víctima última va a ser Cuba, si nosotros lo permitimos. Todos los movimientos tienen ahorita que pasar por encima de las diferencias y responderle al imperialismo", inició.
Durante la entrevista, Silva también cuestionó recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre organizaciones políticas de izquierda en la región.
"El hecho de que ellos sigan tildando de terroristas o narcoterroristas a quienes combaten la política expansionista de Washington, demuestra quiénes son realmente los que impulsan esas políticas. Nosotros tenemos que responder como pueblo, con nuestras propias características revolucionarias y no de acuerdo con lo que dictamine el imperialismo norteamericano", afirmó.
Simón Bolivar (ilustración creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 05.01.2026
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Revindicar el proyecto de la Patria Grande

Por su parte, el exdiputado constituyente Fernando Rivero refirió que la concentración realizada en Caracas forma parte de una movilización nacional convocada por organizaciones populares.
"Las organizaciones del poder popular, las comunidades y todo un conjunto de expresiones de nuestro pueblo han venido acá a la Plaza Bolívar de Caracas, pero también a otras plazas Bolívar de toda Venezuela, a manifestarse contra la injerencia extranjera, contra la agresión de la Administración de Washington y contra el imperialismo estadounidense", declaró.
Rivero agregó que la movilización también busca expresar rechazo al secuestro del presidente Nicolás Maduro, y a la presencia militar extranjera en territorio venezolano.
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¿Hacia una nueva etapa política en Venezuela?
20 de junio, 02:25 GMT
Asimismo, resaltó que la jornada sirvió para expresar solidaridad con otros países y causas internacionales.
"Hoy el pueblo de Venezuela levanta su voz en apoyo a la causa de Palestina, condenando la agresión a Cuba, ratificando la solidaridad con Irán y con los pueblos que luchan, pero, ante todo, refrendando su compromiso con la vida", afirmó.
Para Rivero, la conmemoración del natalicio de Bolívar trasciende el homenaje histórico y representa una reafirmación de principios políticos.
"Celebrar el natalicio de Bolívar es celebrar el antiimperialismo, la unidad de los pueblos y el proyecto de Patria Grande, un proyecto emancipatorio que acá en Venezuela se llama Revolución Bolivariana y que hoy estamos obligados a defender", concluyó.
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