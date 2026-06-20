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¿Hacia una nueva etapa política en Venezuela?

¿Hacia una nueva etapa política en Venezuela?

Sputnik Mundo

La reunión sostenida entre el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera, abrió un nuevo capítulo en el... 20.06.2026, Sputnik Mundo

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El encuentro constituye el primer acercamiento público de alto nivel entre representantes estatales y de un sector de la oposición vinculado a la Asamblea Nacional elegida en 2015 en varios años. Horas después del encuentro, el Departamento de Estado de EEUU expresó públicamente su respaldo a la iniciativa.¿Un nuevo polo opositor?En diálogo con Sputnik, el analista político Emilio Hernández, sostiene que la aparición de Figuera como interlocutora en esta nueva etapa podría interpretarse como un intento de reorganización dentro de la oposición venezolana.Según Hernández, la exdiputada llega al proceso respaldada por su condición de dirigente de Primero Justicia y por su papel dentro de la estructura política surgida alrededor de la Asamblea Nacional electa en 2015. A su juicio, el movimiento podría estar orientado a construir un espacio opositor alternativo al liderazgo ejercido durante los últimos años por María Corina Machado.El analista destaca que sectores de poder en Estados Unidos han concluido que la oposición venezolana carece actualmente de una opción electoral consolidada y que ello explicaría el interés por abrir una nueva etapa de reconfiguración política."Da la impresión de que va a tratar de ser como el centro de una coalición opositora al margen de la estructura política que ha ido creando María Corina Machado", sostuvo.Desde su perspectiva, la decisión del gobierno de dialogar con Figuera también tendría implicaciones internas. Hernández interpreta el acercamiento como una forma de profundizar las diferencias existentes dentro de la oposición y debilitar a los sectores más identificados con Machado. La irrupción de Figuera, agregó, podría dar origen a un tercer polo político si logra consolidar apoyos dentro de las distintas corrientes opositoras.Reinstitucionalizar la políticaEl sociólogo Ángel González, consultado por Sputnik sobre el papel que juega Estados Unidos en este acercamiento, vincula la reunión con la estrategia desarrollada por Washington desde el reconocimiento otorgado a la Asamblea Nacional elegida en 2015."Estados Unidos buscó lo que ellos han llamado la última institución venezolana que reconocieron. Figuera, dentro de este diálogo, emerge como interlocutora en esta etapa, por el papel que desempeñó dentro de esa estructura parlamentaria y al reconocimiento que diversos actores internacionales mantuvieron hacia dicho organismo", señala. El investigador sostiene, además, que el respaldo público del Departamento de Estado otorga a ella una plataforma política que modifica los equilibrios internos dentro de la oposición. En ese sentido, considera que la principal consecuencia inmediata del encuentro es el desplazamiento relativo de Corina Machado como figura central en los esfuerzos de negociación política."Estados Unidos le ha girado el tablero a la propia María Corina, dándole su respaldo directamente a Dinorah Figuera como la encargada de liderar, por parte de la oposición venezolana, un proceso de diálogo", afirmó.Debate sobre una transiciónLas referencias a una eventual transición política constituyen uno de los puntos más debatidos tras la reunión.Mientras el Departamento de Estado presentó el encuentro como parte de una hoja de ruta hacia "una transición democrática", los analistas consultados ofrecen interpretaciones distintas sobre el alcance de ese concepto.Hernández considera que, al menos en el corto plazo, no existen condiciones para un cambio de gobierno y estima que el proceso responde más a una fase de reorganización política que a una sustitución inmediata del poder.González, en cambio, plantea que el diálogo podría conducir a una relegitimación institucional mediante acuerdos sobre organismos electorales, garantías políticas y mecanismos de participación.En cualquier caso, ambos coinciden en que la reunión entre Rodríguez y Figuera introduce un nuevo elemento en la dinámica política nacional y abre interrogantes sobre la configuración futura de la oposición, así como de la fortaleza del propio Gobierno para maniobrar dentro de las difusas líneas que Washington y su "plan de 3 fases" le imponen al país suramericano.

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