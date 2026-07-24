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243 años del nacimiento de Simón Bolívar: el Libertador que se adelantó a su tiempo

243 años del nacimiento de Simón Bolívar: el Libertador que se adelantó a su tiempo

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El 24 de julio de 2026 se cumplen 243 años del nacimiento de Simón Bolívar, el gran libertador de América Latina, cuya figura se convirtió en un símbolo de la... 24.07.2026, Sputnik Mundo

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Nació en Caracas en 1783, en el seno de una acaudalada familia de la aristocracia criolla. Todo parecía indicar que su destino sería ocupar un lugar entre quienes gobernaban la sociedad colonial, y no entre quienes desafiaban a los imperios. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo. En pocas décadas, Bolívar se convirtió en el principal líder militar y político del movimiento independentista en el norte de Sudamérica, ganándose el título con el que el mundo entero lo conoce: el Libertador.A comienzos del siglo XIX, en medio de la crisis de la monarquía española, Bolívar encabezó la lucha por la emancipación del norte de Sudamérica. Su camino estuvo lejos de ser fácil: las derrotas, el exilio y el colapso de las primeras repúblicas revolucionarias no lograron apartarlo de su objetivo.En 1819, el Ejército de Bolívar llevó a cabo el célebre cruce de los Andes y derrotó a las tropas españolas en Nueva Granada. En los años siguientes fueron liberados los territorios que hoy corresponden a Colombia, Ecuador y Venezuela.Pero Bolívar aspiraba a mucho más que una victoria militar. Su mayor sueño político era construir una América Latina fuerte y unida, capaz de decidir su propio destino y resistir las presiones externas. Por ello fue uno de los principales impulsores de la creación de la Gran Colombia, un Estado que reunió los territorios de las actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.Sin embargo, las rivalidades políticas y la pugna entre las élites regionales resultaron más poderosas que el ideal de la unidad. La Gran Colombia terminó por disolverse, y el propio Bolívar falleció en 1830, a la edad de 47 años.Aun así, sus ideas sobrevivieron a los Estados que ayudó a crear. Bolivia lleva su nombre, y el legado del Libertador sigue presente en la vida política y social de los países latinoamericanos.En 2026, el 243.º aniversario de su nacimiento vuelve a ser una oportunidad para reflexionar sobre su legado. Para unos, Bolívar representa el símbolo de la soberanía nacional; para otros, es el gran ideólogo de la unidad latinoamericana. Más de dos siglos después de su nacimiento, Simón Bolívar sigue siendo no solo un héroe del pasado, sino también un símbolo del debate permanente de América Latina sobre la independencia, la unidad y el derecho de los pueblos a decidir por sí mismos su propio destino histórico.

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