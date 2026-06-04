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Jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU realiza una visita oficial a Venezuela

Jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU realiza una visita oficial a Venezuela

Sputnik Mundo

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, viajó a Caracas, en donde participó en conversaciones bilaterales con altos líderes... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la Oficina, el país norteamericano se comprometió "con una Venezuela estable, próspera y democrática, alineada con Estados Unidos".

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