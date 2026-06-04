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Jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU realiza una visita oficial a Venezuela
Jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU realiza una visita oficial a Venezuela
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El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, viajó a Caracas, en donde participó en conversaciones bilaterales con altos líderes... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con la Oficina, el país norteamericano se comprometió "con una Venezuela estable, próspera y democrática, alineada con Estados Unidos".
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Jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU realiza una visita oficial a Venezuela

04:14 GMT 04.06.2026
© Foto : X - @thejointstaffVisita del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, a Venezuela
Visita del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, a Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
© Foto : X - @thejointstaff
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El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, viajó a Caracas, en donde participó en conversaciones bilaterales con altos líderes interinos del Gobierno, así como con personal de la embajada del país norteamericano.
"El general Caine subrayó la importancia de la estabilidad venezolana, la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental y el compromiso de la Fuerza Conjunta para asegurar la implementación del plan en tres fases del presidente de los Estados Unidos [Donald Trump]", se lee en el boletín de la Oficina de Asuntos Públicos del Jefe del Estado Mayor Conjunto.
De acuerdo con la Oficina, el país norteamericano se comprometió "con una Venezuela estable, próspera y democrática, alineada con Estados Unidos".
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