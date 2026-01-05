Mundo
Héroes y traidores de la historia de Latinoamérica
Héroes y traidores de la historia de Latinoamérica
La historia de las naciones la escriben sus héroes. Pero a cada héroe se le enfrentan los traidores. Sputnik resume las historias de algunas de esas confrontaciones.
Héroes y traidores: Simón Bolívar
Héroes y traidores: Simón Bolívar

Aristócrata caraqueño, juró en Roma libertar a su patria del dominio español. Lideró la epopeya militar más audaz de América, cruzando los Andes y liberando seis naciones en batallas legendarias.
Su visión fue más allá de la guerra: fundó la Gran Colombia, un proyecto político para unir a los pueblos hispanoamericanos en una sola y poderosa república. Aunque su sueño de unidad se fracturó ante las discordias internas, su legado de libertad perdura. Murió en el exilio, pobre y traicionado, convertido ya en el símbolo eterno de la emancipación y la lucha por la soberanía continental.
