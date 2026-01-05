https://noticiaslatam.lat/20260105/heroes-y-traidores-simon-bolivar-1170102901.html
Héroes y traidores: Simón Bolívar
Héroes y traidores: Simón Bolívar
Sputnik Mundo
Aristócrata caraqueño, juró en Roma libertar a su patria del dominio español. Lideró la epopeya militar más audaz de América, cruzando los Andes y liberando... 05.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-05T14:10+0000
2026-01-05T14:10+0000
2026-01-05T14:31+0000
héroes y traidores de la historia de latinoamérica
simón bolívar
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170103221_0:0:703:395_1920x0_80_0_0_d8be35f969958fa5429cbb16af7705f5.png
Su visión fue más allá de la guerra: fundó la Gran Colombia, un proyecto político para unir a los pueblos hispanoamericanos en una sola y poderosa república. Aunque su sueño de unidad se fracturó ante las discordias internas, su legado de libertad perdura. Murió en el exilio, pobre y traicionado, convertido ya en el símbolo eterno de la emancipación y la lucha por la soberanía continental.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170103221_0:0:625:468_1920x0_80_0_0_70b523235c5a2a29640852ba545dfebf.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
simón bolívar
Héroes y traidores: Simón Bolívar
14:10 GMT 05.01.2026 (actualizado: 14:31 GMT 05.01.2026)
Aristócrata caraqueño, juró en Roma libertar a su patria del dominio español. Lideró la epopeya militar más audaz de América, cruzando los Andes y liberando seis naciones en batallas legendarias.
Su visión fue más allá de la guerra: fundó la Gran Colombia, un proyecto político para unir a los pueblos hispanoamericanos en una sola y poderosa república. Aunque su sueño de unidad se fracturó ante las discordias internas, su legado de libertad perdura. Murió en el exilio, pobre y traicionado, convertido ya en el símbolo eterno de la emancipación y la lucha por la soberanía continental.