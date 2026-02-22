https://noticiaslatam.lat/20260222/parece-pueblo-fantasma-testigos-narran-como-se-vivieron-los-bloqueos-en-jalisco-tras-detencion-del-1171683246.html

"Parece pueblo fantasma": Testigos narran cómo se vivieron los bloqueos en Jalisco tras detención del 'Mencho'

"Parece pueblo fantasma": Testigos narran cómo se vivieron los bloqueos en Jalisco tras detención del 'Mencho'

Al menos dos balaceras fueron presenciadas por los habitantes de la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco (estado del occidente mexicano), mismas que ocurrieron tras el operativo en el que fue detenido el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien falleció al ser trasladado a la Ciudad de México.En entrevista para Sputnik, Mariano de León, conductor de servicios de aplicación, narró el momento en el que circulaba en Calzada Independencia cuando tuvo que "parar en seco" porque, metros más adelante, inició un tiroteo, muy cerca de un centro comercial.Posteriormente, pudo ver cuando un convoy emboscó a una patrulla y ejecutó directamente a las personas que viajaban en este vehículo. El testigo narra que también vio, al menos, un camión de pasajeros incinerado en la vía pública, en la Zona Conurbada."Mandaron un mensaje [de texto] que, a partir de las 14:00 horas (20:00 GMT) iban a empezar las balaceras. A ver si no se pone como en Sinaloa", contó De León.Durante su regreso a casa, narró que "la ciudad está sola", aunque en la mañana estaba en completo caos. Comentarios entre conductores de aplicaciones destacaron que observaron alrededor de 60 bloqueos con vehículos quemados a lo largo de la ciudad, información que no ha sido confirmada por las autoridades."Parece pueblo fantasma"En entrevista con Sputnik, Ramón González Hernández, quien acudió a un medio maratón este fin de semana a la ciudad de Guadalajara, señaló que las primeras horas de la mañana de este domingo transcurrieron con normalidad, pero el ambiente cambió en tan solo unas horas, derivado de bloqueos y ataques del grupo delictivo.Aunque el Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que los comercios tanto en Guadalajara como en otras ciudades del territorio jalisciense, mantienen sus actividades habituales, resaltó que la capital está prácticamente vacía, ya que la población ha optado por no salir."Cuando terminó la carrera (alrededor de las 10:00 horas locales; 16:00 GMT), ya la gente estaba diciendo que estaba muy feo que había balaceras y camiones quemados (...). Ahorita (cerca de las 15:00 horas; 21:00 GMT), la ciudad está desierta, parece pueblo fantasma", relató. "No hay transporte público ni servicio por medio de aplicaciones", abundó González Hernández.Suspenden actividadesEste 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa (Sedena) informó que el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido durante un operativo en suelo jalisciense, pero falleció durante su traslado a la Ciudad de México. Aerolíneas y centrales de camiones en distintos estados de México suspendieron los viajes ante los operativos de seguridad que se desarrollan por los narcobloqueos.El gobernado del estado de Jalisco (Occidente), Pablo Lemus, informó que, debido a los operativos de seguridad que se realizan en el estado, se suspenderán clases presenciales en toda la entidad federativa.Asimismo, el mandatario estatal detalló que todos los eventos masivos programados para este domingo quedan cancelados.Horas antes, el Gobierno de Nayarit (Occidente) informó que también suspendería las clases presenciales en todos los niveles, y la Universidad de Guanajuato (Occidente) también anunció la suspensión actividades presenciales debido a los operativos y bloqueos en carreteras.

