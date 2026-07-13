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México impulsa un "trabajo policial científico", dice encargada del órgano que coordina la seguridad

México impulsa un "trabajo policial científico", dice encargada del órgano que coordina la seguridad

Sputnik Mundo

En entrevista exclusiva con Sputnik, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, hace un... 13.07.2026, Sputnik Mundo

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La actual estrategia de seguridad en México, implementada por la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene la perspectiva social como eje para la política pública en el país, pero con las labores de inteligencia en el foco, explica en charla con este medio Marcela Figueroa Franco, maestra en Ciencia Política y titular del SESNSP. Durante el Gobierno actual, que suma menos de dos años, han sido capturados —e incluso abatidos— objetivos prioritarios de los cárteles del narcotráfico como Nemesio Oseguera Cervantes, "el Mencho", quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado como el más poderoso actualmente en territorio mexicano. En la actualidad, añade, la mayoría de las detenciones se llevan a cabo "sin ninguna baja de ningún lado". El Secretariado, un pilar en la estrategia A casi 30 años de su creación, señala Figueroa Franco, el Secretariado es hoy un pilar fundamental en la estrategia de seguridad implementada por el actual Gobierno mexicano. En palabras de su titular, desde el SESNSP se coordina la política pública de seguridad al dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y armonizar la labor de todas las instancias que conforman este sistema, como el Gabinete Federal de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Federal, la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías estatales. Así, en el actual Gobierno, una de las principales aportaciones de la dependencia ha sido encargarse del Sistema Nacional de Información; es decir, todas las bases de datos en materia de seguridad pública con las cuales se realiza un análisis de la incidencia delictiva, así como su seguimiento y evaluación. El aspecto social como eje Hace 20 años en México, el entonces presidente en turno, Felipe Calderón, le declaró la guerra al narcotráfico, decisión que derivó en una crisis de seguridad caracterizada por un aumento acelerado durante más de 12 años de los homicidios dolosos en el país. Pero en 2018, la política en México dio un vuelco y, por primera vez en la historia moderna del país, un partido considerado de izquierda ganó las elecciones de la mano de Andrés Manuel López Obrador, quien como eje de la estrategia de seguridad puso la atención a las causas. Esto, señala la maestra Figueroa Franco, representó un nuevo enfoque social del problema de la criminalidad y de la violencia en el país. La titular del Secretariado apunta que evidencia académica respalda la hipótesis de que hay una relación directa entre la desigualdad y el incremento de la violencia, por lo que el hecho de que la pasada y la actual Administración hayan puesto como eje la atención de las causas traerá un beneficio a mediano y largo plazo en el país. Al respecto, explica que cuando las personas no tienen acceso a sus derechos más básicos como la vivienda, la educación, la salud y el empleo, las comunidades con un mayor nivel de vulnerabilidad son un "caldo de cultivo para que los jóvenes vean en la criminalidad, en los grupos de crimen organizado, una opción no de vida, es una opción de muerte". La meta: profesionalizar la seguridad El segundo eje de la estrategia de seguridad, detalla Franco Figueroa, es la consolidación y profesionalización de la Guardia Nacional; el tercero, la inteligencia y la investigación, y el cuarto es el fortalecimiento de las instituciones locales. Es por ello que la profesionalización de la seguridad es una prioridad y meta rumbo al 2030. Respecto a la Guardia Nacional, la titular del Secretariado apunta que ya suman más de 130.000 elementos en sus filas, por lo que una prioridad es garantizar su entrenamiento y equipamiento, ya que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. La funcionaria recuerda que en la actual Administración se promulgó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que suplió a la de 2009 y en la que se establecieron áreas mínimas para las policías estatales y las fiscalías. La meta a 2030, finaliza, es la creación e implementación para poder certificar a todas las áreas de servicios periciales de las fiscalías, establecer modelos, homologar estándares y certificar a las instituciones.

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