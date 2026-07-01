EEUU impone nuevas sanciones a supuestos aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación

"La medida del Tesoro pone de relieve la explotación por parte del CJNG del sector petrolero y petroquímico de México, lo que supone una amenaza para las empresas legítimas de EEUU y para el sistema financiero estadounidense", indicó la OFAC.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU impuso medidas contra dos ciudadanos mexicanos y a nueve entidades, todos presuntamente vinculados a una trama de huachicol que operaría para la agrupación criminal.
En un comunicado, la dependencia detalló que la red supuestamente se dedica al contrabando transfronterizo mediante la falsificación de documentos aduaneros y sociedades ficticias "con el fin de evadir los impuestos mexicanos y generar al mismo tiempo decenas de millones de dólares al año para el cártel".
"La medida del Tesoro pone de relieve la explotación por parte del CJNG del sector petrolero y petroquímico de México, lo que supone una amenaza para las empresas legítimas de EEUU y para el sistema financiero estadounidense", indicó la OFAC.
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